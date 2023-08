Zweite Tochter von Heidi Klum: Startet jetzt auch Lou eine Modelkarriere?

Die Privatsphäre ihrer Kinder ist Supermodel Heidi Klum extrem wichtig – in der Öffentlichkeit zeigt sie ihren Nachwuchs nur ohne deren Gesichter. Jetzt fragen Fans nach: Wird Heidis 13-jährige Tochter Lou bald ihre Modelkarriere starten?

Schon ein kurzer Blick auf den Instagram-Account der Model-Mama Heidi Klum verrät vor allem eins: Die 50-jährige ist ein wahrer Familienmensch. Nicht selten teilt sie Fotos mit ihren Kindern – erkennen kann man diese darauf aber meistens nicht. Wird das Model jetzt Tochter Lou erstmals der Öffentlichkeit präsentieren?

Heidi Klum: Tochter Lou soll selbst entscheiden, wann sie sich zeigen will

In ihrer Instagram-Story beantwortet Heidi Klum regelmäßig Fan-Fragen: Eine davon betraf neulich ihre Tochter Lou. "Wann dürfen wir deine süße Lou einmal von vorne sehen", fragte ein interessierter Fan – Heidis Antwort dürfte seine Neugier dabei wohl kaum befriedigt haben.

Leni Klum startete schon mit 16 ihre Modelkarriere

Das Model schreibt: "Wenn sie älter ist und das selber möchte". Doch was bedeutet "älter" für Heidi Klum? Ihre älteste Tochter Leni feierte ihr Model-Debüt mit 16 – und das gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem "Vogue"-Cover. Lou ist aktuell erst 13 Jahre alt, müssen sich die Fans also noch drei Jahre lang gedulden?

Heidi Klum ist stolz auf ihre Kinder – deren Gesicht zeigt sie aber nicht in der Öffentlichkeit

Heidi Klum nimmt die Privatsphäre ihrer Kinder sehr ernst. Die Gesichter ihrer vier Sprösslinge zeigt das Supermodel auf Social-Media in der Regel nicht. Lous Vater Seal sieht das ganze aber wohl nicht so eng. Aus dem gemeinsamen Skiurlaub postet er ein Foto, auf dem das Gesicht seiner Tochter deutlich zu erkennen ist – Mama Heidi wird das wohl nicht allzu gut gefallen haben. Auch Paparazzi, die Bilder von den Gesichtern ihrer Kinder machen, droht Klum regelmäßig mit ihren Anwälten.

Heidi Klum: Vier Kinder von zwei Vätern

Ihre beiden Söhne Henry, Johan und Tochter Lou Samuel bekam Heidi Klum mit Seal. Die drei Kinder tragen deshalb auch den Nachnamen des britischen Sängers. Ihre älteste Tochter Leni hingegen hatte sie gemeinsam mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore, von dem sich das Model noch während ihrer Schwangerschaft wieder trennte. Zu ihrem leiblichen Vater hat Leni aber weiterhin Kontakt. Mit fünf Jahren wurde Leni von Klums damaligen Ehemann Seal adoptiert – und trägt im Pass auch seinen Nachnamen Samuel.

Tritt Leni Klum in die Fußstapfen ihrer Mutter?

Nachdem Leni Klum mit 16 Jahren bereits für eins der bekanntesten Fashion-Magazine modelte, steht ihr eine erfolgreiche Modelkarriere bevor. Auch die Berliner Fashionweek durfte das junge Model bereits eröffnen. Steht der 19-Jährigen jetzt der selbe Werdegang bevor, wie ihrer Mutter? "Ich glaube nicht, dass sie das überhaupt will," antwortet Heidi Klum der "Sunday Times" auf die Frage, ob ihre Tochter Leni den selben Weg einschlagen wird wie sie. "Während ich es liebe, meinen Körper zu zeigen, ist sie nicht so. Sie ist mehr ein Wildfang. Sie ist nicht wie 'Oh! Hier sind meine Brüste. Hier ist mein Hintern.' Ich sage ihr nicht, wie sie posieren soll. Sie ist etwas anders als ich."

Heidi Klum äußert sich zu Kritik an Dessous-Shooting ihrer Tochter: "Ich bin stolz, dass sie das machen wollte"

Inzwischen zeigt sich aber auch Leni Klum freizügiger. gemeinsam mit ihrer Mutter arbeitete das junge Model an einer Werbe-Kampagne für die italienische Unterwäschemarke "Intimissimi".

Auf Bildern sind Mutter und Tochter nur in Unterwäsche bekleidet zu sehen. Das sorgte im Internet für viel Kritik – auf Instagram schreibt Heidi Klum dazu: "Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr stolz bin, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte".