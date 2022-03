Zweite Chance für die Liebe bei Semino Rossi: Schlagerstar und Ex Gabi wieder ein Paar

Semino Rossi und Ex Gabi feiern ein Liebes-Comeback. Knapp zwei Jahre nach der Trennung bestätigt der Schlagerstar, dass er wieder mit seiner Ehefrau zusammen ist.

Rund zwei Jahre ist es her, dass sich Schlagersänger Semino Rossi (59) und seine Frau Gabi (59) getrennt haben - nach 28 gemeinsamen Ehejahren. Doch jetzt hat der 59-Jährige, der am 29. Mai seinen runden Geburtstag feiert, eine frohe Kunde im Gepäck: "Gabi und ich sind wieder zusammen!", Seine Erkenntnis durch die Trennung: "Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Schon seit einigen Wochen würden die beiden demnach wieder zusammen wohnen. Der Zukunft sieht Rossi auch dank der Auszeit optimistisch entgegen, wie er weiter verrät: "Unsere Ehe-Pause hat mir gutgetan. Ich kann jetzt Schwächen offen zugeben, fühle mich stärker als zuvor."

Semino Rossi: Familie und Liebe sind das höchste Gut

Wie wichtig ihm die Familie ist, betont er auch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und kann es mir gar nicht anders vorstellen. Für mich gehört Familie als Nest dazu, egal wie alt man ist", so Rossi.

"Ohne Liebe gibt es kein Leben. Vor allem die Liebe von Kindern und Enkeln zu den Eltern und Großeltern ist durch nichts zu ersetzen. Ich genieße es sehr, wenn unser kleiner Leonhard bei seinem Opa Semino zu Besuch ist."

Seit dem 1. März dieses Jahres kann er sich sogar auf die doppelte Portion dieser Liebe freuen: "Unsere Tochter Laura hat ein entzückendes Mädchen zur Welt gebracht. Sie heißt Sofia und ihr Bruder Leonhard, der bald drei wird, freut sich sehr über seine Schwester", so Rossi zu "Bild".