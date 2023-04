Zusammenbruch: Lars Steinhöfel spricht über Fremdgeh-Gerücht

"Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel wurde von seinem Verlobten Dominik Schmitt sitzengelassen. Warum trennte sich das schwule Paar kurz vor der Hochzeit? Der Schauspieler ist am Set der RTL-Soap nach einer Nachricht von Dominik Schmitt zusammengebrochen. Im Interview äußert sich Lars Steinhöfel auch über Gerüchte zu einem angeblichen Seitensprung.

Mit Tränen in den Augen: Lars Steinhöfel im Interview

"Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (37) und Dominik Schmitt haben sich nach fünfeinhalb Jahren Beziehung getrennt. , die Trennung sei von Dominik ausgegangen, er habe die Verlobung aufgelöst. Die beiden waren seit 2017 ein Paar, 2021 hatten sie sich verlobt.

Schwules Paar trennt sich: Dominik Schmitt löst Verlobung

Die Hochzeit war laut RTL angeblich für den 23. September geplant, was demnach der sechste Jahrestag des Paars gewesen wäre. Gemeinsam hatten die beiden 2021 die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" gewonnen. Im selben Jahr haben sich Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt dann auch verlobt. In einem RTL-Interview verrieten sie damals, dass sie sich das Versprechen bei einem romantischen Paris-Trip vor dem Eiffelturm gegeben hätten. Schmitt sei dabei derjenige gewesen, der gefragt habe.

Statement von Dominik Schmitt zur Trennung von Lars Steinhöfel

Dominik Schmitt erklärte am Dienstagabend in seiner Instagram-Story: "Die Situation ist keine leichte für mich und somit möchte ich sie erst mit mir und meinem engsten Kreis verarbeiten." Und wenige Stunden später: "Freunde machen gute Zeiten schöner und schwere Zeiten erträglicher."

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt: Stimmen die Fremdgeh-Gerüchte?

Mit Tränen in den Augen erklärt Lars Steinhöfel im RTL-Interview: "Dominiks Begründung ist, dass er für sich empfindet, dass wir nur noch beste Freunde sind." Es bricht aus dem Schauspieler heraus: "Mir fehlt mein bester Freund an meiner Seite." Das Beziehungs-Aus kam aus heiterem Himmel. Dominik habe Lars mitgeteilt, er brauche eine Beziehungs-Pause. Der Schauspieler war da am Set von "Unter uns" und brach zusammen, wie Steinhöfel weiter erklärt. "Wir haben Pläne für den Hausbau, Adoptionsunterlagen angeguckt und die ganze Lebensplanung eigentlich gemacht."

Zuvor wurden Gerüchte um einen Seitensprung laut. Spielt ein dritter Mann eine Rolle? Lars Steinhöfel: "Ich liebe ihn halt immer noch – trotz allem! Und egal, was an den Fremdgeh-Gerüchten dran ist... Ich bin nicht fremdgegangen! Ich weiß nicht, wie es auf seiner Seite aussieht."