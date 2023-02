"Zurück in die Zukunft"-Reunion: Lea Thompson teilt berührende Bilder

Die Stars der legendären "Zurück in die Zukunft"-Trilogie kamen am vergangenen Wochenende auf einer Fan-Convention erneut zusammen. Darstellerin Lea Thompson teilte einige bezaubernde Bilder des Treffens.

Vor weit über 35 Jahren erschien der Zeitreise-Klassiker "Zurück in die Zukunft" in den Kinos, läutete eine überaus erfolgreiche Filmtrilogie ein, und machte seine Stars rund um Michael J. Fox (61) weltberühmt. Anlässlich der Fan Expo Portland-Convention in Portland, Oregon, sind am vergangenen Wochenende die Cast-Mitglieder Christopher Lloyd (84), Thomas F. Wilson (63), Lea Thompson (61) und Fox wieder zusammengekommen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Thompson, die in der Filmreihe Marty McFlys Mutter Lorraine spielte, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Lea Thompson hatte "die beste Zeit"

"Wow, ich hatte heute ehrlich die beste Zeit mit meiner 'Zurück in die Zukunft'-Familie", schrieb Thompson zu einem Selfie der vier eben genannten Schauspieler. Auch "Zurück in die Zukunft"-Star Fox ein Bild der vier Cast-Mitglieder, und schrieb dazu: "Ich liebe es, bei diesen FanExpo-Events zu sein und einige meiner Lieblingsmenschen wie Lea, Tom, Chris und all euch 'Zurück in die Zukunft'-Fans zu sehen. Ernsthaft".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zwei von Darstellerin Thompson geteilte Videos zeigen zudem die 61-Jährige mit ihren Co-Stars Lloyd und Wilson. "Wen haben wir denn da?", sagt Thompson im ersten der Clips, während sie Doc Brown-Darsteller Lloyd herzlich umarmt. Wilson, der in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen den Antagonisten Biff verkörperte, erinnert im Video an seine legendäre Filmfigur, als er Thompson spielerisch auf den Schädel haut und im Stil der von ihm gespielten Figur fragt: "Hallo, jemand Zuhause?".