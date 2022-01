Zum 19. Geburtstag: Claudia Schiffer postet süßes Foto von Sohn Caspar

Claudia Schiffer feiert den 19. Geburtstag ihres Sohnes Caspar mit einem besonderen Schnappschuss. Das Bild zeigt ihn bei seiner Einschulung.

Das ehemalige Supermodel Claudia Schiffer (51) hat anlässlich seines Geburtstages ein Foto von Sohn Caspar veröffentlicht. "Heute ist Caspars 19. Geburtstag", schrieb die 51-Jährige .

Ihre Fans bekommen ein Kinderbild des Jungen in Schuluniform zu sehen. Aufgenommen wurde es offenbar am Tag der Einschulung, denn die stolze Dreifach-Mama kommentierte außerdem: "Wir erinnern uns an seinen ersten Schultag..." Caspar trägt ein beiges Hemd mit roter Krawatte dazu Cappy, Blazer, Shorts und Kniestrümpfe in Grau mit roten Details.

Bald feiern sie 20. Hochzeitstag

Caspar stammt aus Claudia Schiffers im Mai 2002 geschlossener Ehe mit Regisseur Matthew Vaughn (50, "The King's Man: The Beginning"). Das Paar bekam zudem die beiden Töchter Clementine (17) und Cosima (11).

Erst im November postete Schiffer ein seltenes Bild ihrer Tochter Clementine zu deren 17. Geburtstag .

Claudia Schiffer zählt zur Riege der sogenannten Supermodels der 1990er Jahre. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington und viele weitere Schönheiten gehörten ebenfalls dazu.