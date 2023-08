Zu kurzer Rock, Ausschnitt zu tief: RTL-Kandidaten finden Bachelorette zu freizügig – jetzt reagiert Jennifer Saro in der AZ

Macho-Problem bei "Die Bachelorette". Zwei Kandidaten wollen TV-Junggesellin Jennifer Saro Kleidervorschriften machen, weil deren Rock zu kurz und das Dekolleté zu tief sei. Die Single-Frau wehrt sich zu Recht – und spricht in der AZ über das sexistische Verhalten der Männer.

Völlig schamlos meinen zwei Teilnehmer der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette", dass sie über das Outfit von Jennifer Saro entscheiden können. Die 27-jährige Mutter eines einjährigen Buben sucht aktuell im TV nach einer neuen Liebe. Doch unter der Kandidaten-Schar gibt es tatsächlich Männer, die sich anmaßen, über Jennifer Saros Kleidung zu urteilen. Spoiler-Warnung: Folgender Text basiert auf Handlungen, die RTL am Mittwoch, 9. August, ausstrahlt, aber schon auf RTL+ zu sehen sind.

Oguzhan von "Die Bachelorette": Anmaßende Sprüche zu Jenny Saro

Kandidat Oguzhan (27) will der gestandenen Single-Mama gar ein Umstyling verpassen – und kurze Kleidungsstücke oder Oberteile mit zu tiefem Ausschnitt aus dem Schrank von Jennifer Saro verbannen. Den Fuhrparkleiter aus Hamburg beschäftigt die Klamottenfrage, er sagt nach dem Einzeldate: "Jenny hat mich so ein bisschen aus der Fassung gebracht mit ihrem ausgeprägten Ausschnitt. Die Aussicht war top."

Ob Oguzhan wirklich bei Bachelorette Jennifer Saro landen kann? © RTL+

Oguzhan: Macho ohne Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl?

Offenbar hat Oguzhan in der Vergangenheit die Rückmeldung erhalten, dass er Frauen dominiert. Denn beim gemeinsamen Kochen fragt er Bachelorette Jennifer Saro, ob sie ihn für einen "klischeehaften Südländer, der streng ist und viel verbietet" halte. Jenny, die taff und emanzipiert ist, kann dies nicht abstreiten. Oguzhan poltert: "Ich bin eigentlich echt ein mega entspannter Typ, ich habe aber kein Bock wegen jeder Kleinigkeit direkt Diskussionen zu haben. Wenn du dich so anziehen möchtest, würde ich sagen: Okay, Ausschnitt ist ein bisschen zu doll, wenn du meinst."

Bachelorette Jennifer Saro: "Mein Ausschnitt ist meine Sache!"

Jenny Saro fühlt sich überrumpelt, aber kontert direkt: "Das will ich aber auch meinen!" Im Gespräch mit dem RTL-Redakteur wird sie deutlich: "Mein Ausschnitt ist meine Sache!" Gegenüber Oguzhan erklärt die 27-Jährige, dass sie eine "eigenständige, starke Frau" sei – und bringt eine Gegenfrage. Ob der Fuhrparkleiter nicht eher eine schüchterne Frau an seiner Seite brauche, will sie wissen. Oguzhan bedrängt die Bachelorette und spricht ihr Stärke und Selbstständigkeit ab: "Aber bist du nicht so eine? Oder willst du mir jetzt sagen, du bist komplett stark und schaffst das alles alleine?"

Die Bachelorette lässt sich nicht unterbuttern und macht deutlich, dass sie sich von einem Mann niemals etwas verbieten lassen würde. Dieser Satz lässt Oguzhan nachdenken, er scheint bedröppelt zu sein und würde in einer Beziehung mit Jenny "die goldene Mitte" finden. Also nur Halb-Verbote? Was er genau meint, bleibt offen.

Teilnehmer Kaan wundert sich über die Rocklänge von Bachelorette Jenny © RTL+

Teilnehmer Kaan macht Rocklänge zum Gesprächsthema beim "Bachelorette"-Einzeldate

Im Teilnehmerfeld von "Die Bachelorette" gibt es auch noch Kandidat Kaan. Der 26-jährige Duisburger beteuert beim Einzeldate, dass er ein "ganz lockerer Mensch" sei, doch Jennifer Saro wundert sich, als er über ihre Rocklänge fachsimpelt und die Frage stellt, ob sie sich denn oft so freizügig zeige. Nach der Rückkehr in die Männer-Villa macht die Bachelorette eine notwendige Ansage: "So und für alle als Info: Meine Röcke sind so kurz, wie ich möchte! Ich möchte nie wieder was darüber hören."

Bachelorette zur AZ: Jennifer Saro spricht über sexistische Sprüche von Oguzhan und Kaan

Noch vor Ausstrahlung der "Bachelorette"-Folge äußert sich jetzt Jennifer Saro in der AZ: "Da ich mein Herz auf der Zunge trage, habe ich genau das in der Show gesagt, was ich mir auch gedacht habe. Ich bin stolz, ein Zeichen zu setzen und meine Meinung vertreten zu haben."

Jennifer Saro: Knappes Outfit einer Frau sei "keine Einladung für Männer"

Die 27-Jährige macht unmissverständlich klar, dass kein Mann ihr Kleidervorschriften machen darf. Jenny Saro zur AZ: "Das steht für mich ehrlich gesagt gar nicht zur Debatte. Egal, wie sich eine Frau kleidet, das ist noch lange keine Einladung für Männer oder zeigt, dass sie bereit wären, irgendwas zu tun."

Die Bachelorette ist zwar verstimmt, weil es wohl "noch eine Weile" dauern wird, "bis Männer aufhören, Frauen rein nach dem Aussehen zu sexualisieren". Dennoch ist Jennifer Saro erfreut, dass RTL diese Macho-Szenen ausstrahlen wird. Zur AZ sagt sie: "Ich freue mich, dass das Thema in der Show aufkam, sodass es mehr Aufmerksamkeit bekommt."