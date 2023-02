Zoff bei Doreen Dietels Stalker-Prozess

Der frühere "Dahoam is Dahoam"-Star streitet sich mit einem Mann, den sie mal des Stalkings bezichtigt haben soll. Ohne Ergebnis.

München - Am Ende des unversöhnlichen Streits in drei Akten, am Freitag im Landgericht München II an der Denisstraße, weiß eigentlich keine der Parteien mehr, wer jetzt was genau von wem will.

Klar ist anfangs nur, dass gegen Doreen Dietel eine einstweilige Verfügung sowie eine Unterlassung erwirkt werden sollte. Der Kläger: Ein Mann, von dem Dietel früher wohl behauptete, dass er sie stalkt. Vor Gericht zeigt sich dann: Auch der Kläger fühlt sich von Dietel verfolgt und indirekt bedroht.

Verwirrung um Stalker-Aussage

Dietel war mit ihrem Rechtsbeistand Marc Herzog angekommen. Auch die Gegenseite war von einem Anwalt vertreten: Max-Josef Hösl. Schnell war man sich einig, dass die einstweilige Verfügung hinfällig ist. Also konzentrierte sich Hösl auf Punkt zwei: Dietel dürfe ab sofort nicht mehr behaupten, dass sein Mandant ihr Stalker sei. "Das hat meine Mandantin auch gar nicht", entgegnet Herzog.

Hösl bemühte dann einen Februar-Artikel aus der Zeitschrift "Bunte". Darin habe Dietel seinen Mandanten als Stalker bezeichnet, trotz einer Einigung vor dem Amtsgericht Miesbach, das nicht mehr zu tun. Der Richter entgegnet: "Aber in dem Artikel ist ja der Name Ihres Mandanten gar nicht erwähnt."

Hösl: "Ja, wer soll denn sonst gemeint sein?" Der Richter: "Ja, vielleicht hat sie mehrere Stalker." Anwalt Herzog sagte, seine Mandantin habe gar nicht mit der Zeitschrift gesprochen. Sie wisse nicht, wie der Artikel nach dem Miesbacher Verfahren zustande kam. Herzog drohte zudem, den Kläger auf 25.000 Euro Schadenersatz zu verklagen - wegen Rufschädigung. "Viel zu hoch angesetzt", kommentiert der Richter.



Das Verfahren endete am Freitag ohne Ergebnis. Ende März entscheidet sich, ob der konfuse Streit gerichtlich fortgeführt wird.