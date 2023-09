Zeigt sich Leni Klum zu sexy? Mit diesem Foto schockt sie zahlreiche Fans

Die Klum-Frauen mögen's heiß. Genau wie Mama Heidi Klum zeigt sich auch Leni gerne sexy und möglichst hüllenlos. Damit hat die 19-Jährige schon öfter für Diskussionen gesorgt. Jetzt schockte Leni ihre Fans auf Instagram erneut.

Leni Klum sorgt für Kontroversen. Die 19-Jährige zeigt sich auf Instagram gerne sexy, genau wie Mama Heidi Klum. Und wie ihre berühmte Mutter erntet auch Leni regelmäßig böse Kommentare für ihre freizügigen Bilder. Jetzt zog sich der Social-Media-Star erneut für die Kamera aus.

Ohr abgeleckt: Leni Klum zeigt sich lasziv

Leni Klum blickt lasziv in die Kamera, ihre Hände liegen auf dem nackten Rücken eines Mannes mit bunten Haaren. Auch sie selbst scheint nackt zu sein. Mit der Zunge leckt die Tochter von Heidi Klum über das Ohr des Unbekannten. Wen die 19-Jährige da so genüsslich abschleckt, verrät sie nicht. Verlinkt ist nur Entertainment und Fashion Fotograf Jonny Marlow.

Ein langjähriger Fan hat aber einen Verdacht: "Ich glaube, es gab schon einmal ein Foto von Aris mit diesen Haaren. Somit bin ich mir ziemlich sicher, dass das Aris (ihr Freund seit über 3 Jahren) ist." Ob es sich wirklich um Eishockey-Spieler Aris Rachevsky handelt, scheint für die meisten Nutzer allerdings nebensächlich zu sein.

Leni Klum im Playboy?

Während Leni für das Foto viele Komplimente bekommt, hagelt es auch (wie sollte es anders sein?) haufenweise böse Kommentare. "Wenn man nicht modeln kann, muss man so auf sich aufmerksam machen. Arme Leni", findet ein Nutzer.

Ein anderer merkt an: "Schon wieder am rumferkeln". Und während die einen Leni bereits auf dem nächsten Playboy-Cover sehen, kritisieren die anderen: "Mehr als nackt wird nicht gekonnt. Aber Mutti wird schon Verträge ranholen."

Ein Nutzer ging sogar noch einen Schritt weiter: "Wieso gleich nicht Pornos drehen? So bekommst du sicher Aufmerksamkeit von vielen, meine Liebe."

Leni Klum führt Unterwäsche vor

Auch der Kommentar "Wie die Mutter so die Tochter" ist mehrfach unter dem Beitrag zu lesen. Dass Heidi Klum sich gerne freizügig präsentiert, ist kein Geheimnis und auch Leni hat kein Problem damit, sich leicht bekleidet vor ihren Followern zu zeigen.

Zahlreiche Fans der 19-Jährigen verteidigen sie aber auch, so schreibt einer unter den Post: "Was ist euer Problem? Ist doch ein voll cooles Bild, warum müsst ihr sie immer grundlos haten?"

In ihrer Instagram-Story führte der Klum'sche Nachwuchs jetzt einige neue Dessous vor und probierte die farbenfrohen BHs und Höschen für ihre Community an. So überraschend ist das nicht, immerhin hat Leni bereits in einigen Unterwäsche-Kampagnen mitgewirkt und neben ihrer Mutter posiert.