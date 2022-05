Yeliz Koc knutscht Paco Herb in TV-Show: Hat sie einen neuen Freund?

Vom Trash-TV-Star zum Playboy-Nackedei: Yeliz Koc ist von der Bildfläche der Reality-Branche nicht mehr wegzudenken. Wie ist ihr Verhältnis zu Ex Jimi Blue Ochsenknecht? Hat sie einen neuen Freund? Was läuft mit Paco Herb?

Mit einer Ohrfeige für den Bachelor hat sich Yeliz Koc ihren Weg ins Trash-TV gesichert. Seither war sie in zahlreichen Formaten und an der Seite einiger Promi-Männer zu sehen. Was ist über ihr Privatleben bekannt und hat sie aktuell einen Freund?

Karriere von Yeliz Koc: Von "Der Bachelor" bis zu "Kampf der Realitystars"

2018 war Yeliz Koc erstmals in einer Dating-Show zu sehen: Sie buhlte bei der "Der Bachelor" um Rosenkavalier Daniel Völz. Als sie jedoch ausschied, reagierte sie mit einer nicht so feinen Art und klatschte dem Junggesellen eine. "Ich hätte auch gerne die Faust genommen", erklärte sie nach ihrem uncharmanten Abgang.

Darauf folgte die obligatorische Karriere im Trash-TV mit Auftritten bei "Bachelor in Paradise", "Das Sommerhaus der Stars" und aktuell bei "Kampf der Realitystars".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ex-Freunde von Yeliz Koc: Mit welchen Promis war sie liiert?

Mit Daniel Völz hat es bekanntlich nicht mit einer Beziehung geklappt, dafür schnappte sich Yeliz Koc bei der Dating-Show-Resterampe "Bachelor in Paradise" Johannes Haller. Die Liebe hielt bis 2020, dann war nach einigen Hochs und Tiefs endgültig Schluss. Der "Bachelorette"-Beau ist mittlerweile mit Jessica Paszka verheiratet und hat eine Tochter.

Yeliz Koc mit Ex-Freund Johannes Haller bei einem Event 2019. © BrauerPhotos / J.Reetz

Danach bandelte Yeliz Koc mit Promi-Spross Jimi Blue Ochsenknecht an. Doch auch diese Beziehung scheiterte schlagzeilenträchtig. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Snow Elanie.

Hat Yeliz Koc noch Kontakt zu Jimi Blue Ochsenknecht?

Die Trennung des ehemaligen "Bachelor"-Babes und des Ochsenknecht-Sohns mündete in einer Schlammschlacht. Yeliz Koc lästert in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" regelmäßig über ihren Ex und dessen Familie. Aber auch die Ochsenknechts scheinen nicht mehr viel von der Verflossenen zu halten, wie sie in der Reality-Sendung "Diese Ochsenknechts" klarstellen.

Für Tochter Snow Elanie wollten Yeliz und Jimi Blue eigentlich ein normales Verhältnis zueinander pflegen, der Kontakt der beiden soll inzwischen aber kaum noch vorhanden sein. Der Ochsenknecht-Sohn ist wieder vergeben und knutscht die Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler.

Auf Kuschelkurs mit Paco Herb: Hat Yeliz Koc einen neuen Freund?

Nach der Trennung zeigte sich Yeliz Koc vermehrt mit Paco Herb. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" kennen. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen schien die 28-Jährige ein Auge auf den ehemaligen "Love Island"-Kandidaten geworfen zu haben. "Paco ist witzig, er sieht gut aus, ich mag seine Tattoos", erklärte Yeliz in der Sendung. "Ich mag es sogar, dass er einen kleinen Bauch hat."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Yeliz Koc nach Kuss mit Paco Herb: "Ich weiß nicht, wie ich das Zuhause erklären soll"

Bereits nach kurzer Zeit kamen sich Yeliz Koc und Paco Herb näher. Im Bett wurde gekuschelt, es wurde sogar geknutscht. Doch nach einer gemeinsamen Nacht in der Sala packte die Ex von Jimi Blue das schlechte Gewissen. Im Gespräch mit Iris Klein und Malkiel Rouven Dietrich erklärte sie: "Ich weiß nicht, wie ich das Zuhause erklären soll."

Paco und Yeliz knüpfen zarte Bande bei "Kampf der Realitystars". © RTLZWEI, Banijay Productions

Auch gegenüber der Redaktion von "Kampf der Realitystars" sprach sie von ihren Sorgen. "Die Situation mit Jimi, ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme. [...] Es wird auf jeden Fall einiges verändern."

Sind Yeliz Koc und Paco Herb ein Paar?

Zwischen den Reality-TV-Stars scheint auch nach dem gemeinsamen TV-Job etwas mehr als nur eine Freundschaft zu sein. "Paco und ich kleben gefühlt 24 Stunden aneinander, aber wir lernen uns noch kennen und wissen noch nicht, wo das hinführt", sagte die Ochsenknecht-Ex im Mai 2022 im Playboy. Gemeinsame Pärchenbilder auf Instagram gibt es allerdings (noch) nicht.

Yeliz Koc hüllenlos: Ochsenknecht-Ex zeigt sich nackt im Playboy

Heutzutage ist es eigentlich keine große Sache mehr, wenn sich Promi-Damen für den Playboy nackig machen. Yeliz Koc zeigte im Mai 2022 stolz ihre Hüllenlos-Bilder für das Männermagazin. Zahlreiche VIP-Freundinnen gratulieren ihr dazu. Auch Mama und Schwester sind stolz auf die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht. Ihr Vater jedoch wusste vorab nicht, dass sich seine Tochter öffentlich nackt zeigen würde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Playboy-Bilder von Yeliz Koc: So reagiert ihr Vater

Yeliz Koc wollte ihrem Vater vor der Veröffentlichung nichts von den Bildern erzählen. "Ich habe es ihm noch nicht gesagt, weil ich das noch nicht so richtig gefühlt habe", sagte die 28-Jährige dem Playboy. "Ich weiß, wie schlimm es für mich war, dass sich mein Vater nie bei mir gemeldet hat. Heute lebt er mit der Quittung."

Inzwischen hat er von den Nacktfotos seiner Tochter jedoch erfahren, wie Yeliz Koc gegenüber "Bild" verriet: "Mein Vater hat die Bilder noch nicht gesehen, nur das Titelbild." Wie hat er seine Tochter auf dem Cover des Playboys wahrgenommen? "Er hat mit einem Auge geschaut und fand es schön. Er hat meiner Meinung nach positiv reagiert. Anders als ich es mir vorgestellt hatte."

Yeliz Koc bekommt Kritik für Nackt-Fotos im Playboy

Neben viel Lob musste Yeliz Koc für die Bilder aber auch Kritik einstecken. Damit hatte die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht aber auch gerechnet. "Aber es gibt natürlich immer Menschen, die mich kritisieren. Vor allem die türkische Seite. Ich bekomme schon jetzt böse Nachrichten, wenn ich mal ein Bikini-Foto poste oder einen deutschen Freund habe", sagte sie im Gespräch mit dem .

Yeliz Koc werde laut eigener Aussage vor allem von der "türkischen Seite" für ihre Offenheit in Bezug auf den eigenen Körper attackiert. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie den Kommentar eines Haters: "Schäm dich, als Türkin sich wie eine ... zu präsentieren. Deine Eltern und Familie sind bestimmt sehr stolz auf dich, beschämend."