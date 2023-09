WWE-Überraschung: Dwayne "The Rock" Johnson ist zurück beim Wrestling

John Cena hat ihn mit einem "willkommen zu Hause" begrüßt: Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson ist zu seinen Wrestling-Wurzeln zurückgekehrt.

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (51) ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Der 51-Jährige stand wieder beim Wrestling im Ring. Bei "WWE Smackdown" in der Ball Arena vom Publikum lautstark für seinen Überraschungsauftritt gefeiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Johnson demonstriert Wrestling-Fähigkeiten

Dort traf "The Rock" unter anderem auf Ex-Football-Spieler und den heutigen Kommentator und Wrestler Pat McAfee (36) sowie WWE-Star Austin Theory (26), der den Berichten zufolge nicht nur verbal auf Johnson losging. Von "The Rock" gab es daraufhin offenbar eine kleine Demonstration seiner Wrestling-Fähigkeiten, inklusive Spinebuster und "People's Elbow".

Während "The Rock" und Pat McAfee über ihren Auftritt sprachen, traf Dwayne Johnson im Backstage-Bereich auch noch auf John Cena (46): "Willkommen zu Hause", begrüßte Cena, der ebenfalls vom Wrestler zum Schauspieler wurde, den Rückkehrer.

Rückkehr nach vier Jahren für Dwayne "The Rock" Johnson

Dwayne "The Rock" Johnson ist seit Oktober 2019 nicht mehr im Wrestling-Ring aufgetreten. Damals war er in der "Smackdown"-Show zum 20-jährigen Jubiläum zu sehen.

Johnson stammt aus einer Wrestling-Familie, auch sein Vater und Großvater waren bereits im Ring aktiv. "The Rock" selbst startete seine Karriere im Wrestling im Jahr 1995 und wurde zum Star. Ab dem Jahr 2001 widmete er sich aber immer mehr dem Filmgeschäft. Er drehte Streifen wie "Die Mumie kehrt zurück" (2001), "The Scorpion King" (2002) und "Welcome to the Jungle" (2003). Inzwischen zählt der Action-Star zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood. Zuletzt war er unter anderem in "Black Adam" (2022) und "Fast & Furious 10" (2023) zu sehen.

Die Tochter von Dwayne Johnson ist unterdessen in seine Fußstapfen getreten und führt die Familientradition fort: Simone Johnson (22) tritt als Wrestlerin auf.