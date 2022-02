Woher kennt man Sarah Mangione und ist sie vergeben?

Die Moderatorin und Schauspielerin Sarah Mangione ist 2022 als Promi-Tänzerin bei "Let's Dance" dabei. Aber woher kennt man sie eigentlich und was ist über ihr Privatleben bekannt? Ist sie vergeben oder ist sie Single?

Cha-Cha-Cha, Rumba, Walzer und Tango - seit dem 18. Februar muss sich Sarah Mangione auf dem Tanzparkett der RTL-Show "Let's Dance" beweisen. Hat sie das Zeug zur neuen Dancing-Queen? Und wie tickt sie eigentlich privat?

Alter, Herkunft, Beruf: Das ist über Sarah Mangione bekannt

Sarah Mangione wurde 1990 in Wolfsburg geboren. Ihr Vater stammt aus Sizilien, ihre Mutter ist Deutsche. Deshalb hat die 31-Jährige eine italienische und deutsche Staatsbürgerschaft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach ihrem Schulabschluss startete Sarah Mangione nicht sofort mit einer TV-Karriere, sondern absolvierte eine Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin und arbeitete mehrere Jahre bei Volkswagen.

Von "Unter uns" bis "Nihat": Durch diese Filme und Serien wurde Sarah Mangione bekannt

Doch 2015 zog es sie doch in die Öffentlichkeit. Durch ein Praktikum beim Wolfsburger Onlinesender "Wob Stories" konnte sich Sarah Mangione als Moderatorin und Redakteurin ausprobieren. Kurze Zeit später kündigte sie ihren Job bei VW, um bei Brainpool zu arbeiten. Dort wurde sie unter anderem als Backstage-Moderatorin für "Schlag den Raab" und den ESC-Vorentscheid eingesetzt.

Doch auch als Schauspielerin machte sie sich einen Namen. 2017 ergatterte die Deutsch-Italienerin in der RTL-Soap "Unter uns" eine Nebenrolle. Es folgten Auftritte in der ZDF-Serie "Heldt", dem Kinofilm "Flames" und der Soap "Herz über Kopf". 2021 spielte Sarah Mangione die Rolle der Tänzerin Liz in dem GZSZ-Spin-Off "Nihat - Alles auf Anfang".

Hat Sarah Mangione einen Freund?

Auf Instagram begeistert Sarah Mangione ihre 32.000 Follower mit vielen hübschen Fotos. Ein Partner ist an ihrer Seite dabei allerdings nicht zu sehen. Im Gespräch mit " " erklärte sie im September 2021, wie sie sich ihren Traummann vorstelle: "Ich brauche wohl leider jemanden, der meinen dreckigen und doch eher sehr männlichen Humor versteht und im besten Fall sogar teilt. Sonst würde der Arme es wohl nicht lange mit mir aushalten. Auch die Ausstrahlung eines Menschen ist mir wahnsinnig wichtig." Ob sie den perfekten Partner bereits gefunden hat, ist nicht bekannt.

Frauenkuss: Sarah Mangione unterstützt LGBTQI*-Community

Im Juni 2021 zeigte Sarah Mangione, wie sehr sie die LGBTQI*-Community unterstützt. Auf Instagram postete sie während des Pride-Month ein Foto, das sie küssend mit einer unbekannten Frau zeigte. Dazu schrieb sie: "Kiss whoever the fu** you want." Dafür erhielt die Schauspielerin und Moderatorin viel Zuspruch von ihren Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kandidatin für "Let's Dance" 2022: Eltern von Sarah Mangione sind sehr stolz

Auch 2022 hat Sarah Mangione einen neuen TV-Job ergattert. Sie darf als Promi-Kandidatin bei "Let's Dance" antreten. Vor allem ihre Eltern sind sehr stolz auf die Schauspielerin, wie sie im Januar 2022 im Gespräch mit RTL erklärte: "Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auf die stolzen Augen meiner Eltern, wenn sie die Kleine über das Tanzparkett schwofen sehen."

Ob Sarah Mangione Chancen auf den Sieg hat? Sie selbst schätzt ihre tänzerischen Fähigkeiten eher als bescheiden ein und sagte dazu: "Ich bin normalerweise nicht so die Tanzmaus. Ich bin normalerweise die, die am Rand steht und Jacken und Handtaschen hält."