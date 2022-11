Woher kennt man Diana Schell von "Promi Big Brother"?

Mit ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" 2022 hat sich Diana Schell einen großen Job im Reality-TV gesichert. Aber woher kennt man die Moderatorin? Was ist über ihre Familie bekannt? Hat sie einen Ehemann und Kinder?

Diana Schell werden die meisten Trash-Fans wohl eher nicht kennen. Doch das könnte sich ändern, denn sie ist bei "Promi Big Brother" 2022 dabei. Die AZ stellt die Newcomerin im Reality-TV vor.

Alter und Herkunft: Was ist über Diana Schell bekannt?

Am 20. September 1970 wurde Diana Schell in Frankfurt an der Oder geboren. Die heute 52-Jährige wuchs in der DDR auf und entdeckte bereits in der Kindheit ihr Talent für Musik. Sie gewann einige Talentwettbewerbe, absolvierte eine Ausbildung als Konzertgitarristin und hat einen Abschluss als Diplom-Betriebswirtin. Aktuell lebt sie in München.

So startete Diana Schell ihre Karriere als Moderatorin

Auch die Tätigkeit einer Moderatorin weckte das Interesse von Diana Schell. Vor 30 Jahren begann sie ihre TV-Karriere als letzte Programmansagerin des MDR. Es folgten Shows wie "Die goldene Quote", "Liebe Liebe" und "Die Talentshow am Kap". Seit 2020 steht sie für den Homeshopping-Sender HSE vor der Kamera. Auch im Radio konnte Diana Schell mit ihrer Stimme überzeugen und moderierte für MDR Jump die "Morningshow" und für Sky Radio die "Sky Night".

Eines ihrer wichtigsten Formate dürfte wohl ihre Youtube-Show "BLONDHÖRIG" sein, die sie mit ihrer Firma "Schell Media e.K." selbst produziert. Dort empfängt sie Promi-Gäste wie Eric Sindermann, Giulia Siegel oder Franziska Knuppe für einen privaten Plausch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mit 51 Jahren: Diana Schell zeigte sich nackt im Playboy

Für einen absoluten Wow-Moment sorgte Diana Schell 2021, als sie das Cover der deutschen Ausgabe des "Playboy" zierte – mit 51 Jahren! Damit wollte die Moderatorin ein "Vorbild" für andere Frauen sein, wie sie im Gespräch mit dem Männermagazin erklärte: "Ich möchte die Frauen mitnehmen und sagen: Lasst uns nach vorne gehen, lasst uns das Leben genießen, denn das haben wir uns verdient."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Diana Schell einen Ehemann und Kinder?

Bei dem Anblick einer nackerten Diana Schell dürften wohl so einige Fan-Herzen höher schlagen. Doch ist sie überhaupt noch zu haben? Ja, denn laut Steckbrief, der vor ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" 2022 von Sat.1 veröffentlicht wurde, ist sie Single.

Die Moderatorin war allerdings schon verheiratet. 2010 gab sie dem Fußballtrainer Matthias Wentzel das Ja-Wort. Eigentlich stand ein Gang zum Traualtar nicht unbedingt auf ihrem Lebensplan, wie sie damals " " verriet: "Nun habe ich mich doch überreden lassen!" Ob Diana Schell Kinder hat, ist nicht bekannt.

Diana Schell bei "Promi Big Brother": Wiedersehen mit einer VIP-Bekannten

2022 wagt sich Diana Schell in die VIP-Reality-Show "Promi Big Brother". Auch wenn einige Zuschauer sie aufgrund ihrer bislang fehlenden Trash-TV-Erfahrung nicht kennen werden, hat sie im Container zumindest eine Bekannte: Micaela Schäfer.

Micaela Schäfer und Diana Schell bei einer Promi-Party von Harald Glööckler 2022. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Wie Bilder von Promi-Partys zeigen, scheinen sich die beiden Beautys gut zu verstehen. Ob das auch in der beengten Extremsituation von "Promi Big Brother" so bleiben wird? Mal schauen...