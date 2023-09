Wittelsbach-Oberhaupt Franz Herzog von Bayern: Pärchen-Auftritt mit Lebensgefährte und Herzchen auf der Wiesn

Auch das Haus Wittelsbach scheint heuer im Wiesn-Fieber zu sein. Unter die Promi-Gäste aus TV- und Schlager-Branche mischt sich am ersten Oktoberfest-Tag auch Franz Herzog von Bayern – und zeigt sich mit seinem Lebensgefährten Thomas Greinwald.

Mit zwei Schlägen eröffnete Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Samstagmittag, pünktlich um 12 Uhr, das 188. Oktoberfest. Unter den Schaulustigen waren neben Wiesn-Begeisterten und zahlreichen Touristen auch prominente Gäste aus Politik, Unterhaltung, Musik – und sogar dem deutschen Hochadel!

Mit Partner: Franz Herzog von Bayern besucht Wiesn-Anstich im Schottenhamel

Während die Schlagersänger Andreas Gabalier und Florian Silbereisen dem Anstich zujubelten und Schauspielerin Jutta Speidel dem Deutsche-Eiche-Chef Dietmar Holzapfel ein Wiesn-Bussi aufdrückte, ging ein VIP-Besuch beinahe unter. Franz Herzog von Bayern, Familienoberhaupt und damit Chef im Hause Wittelsbach, schaute ebenfalls im Schottenhamel für das erste Oktoberfestbier vorbei.

Der Urenkel des letzten bayerischen Königs war am Samstagmittag in die Ratsboxe geladen, um dem Spektakel persönlich beizuwohnen. Mit dabei war auch sein Lebensgefährte Thomas Greinwald, den er erstmals im April 2023 an seiner Seite präsentierte. Franz Herzog von Bayern machte seine Homosexualität erst im Alter von 89 Jahren öffentlich, hatte sich aber nie versteckt, wie er vor wenigen Monaten im Gespräch mit der AZ erklärte: "Ich habe auch niemandem etwas vorgemacht. Ich meine, das wurde allgemein akzeptiert."

Wittelsbach-Chef und Lebensgefährte zeigen sich mit Herzen um den Hals

Das Besondere an dem Pärchen-Auftritt von Franz Herzog von Bayern und Thomas Greinwald: Die beiden trugen "Flammende Herzen", Oktoberfest-Schokoladenherzen aus der Manufaktur Fesey, um den Hals und bewiesen damit, dass man auch in höherem Alter noch für romantische Gesten zu haben ist.

Andere Mitglieder der Wittelsbacher Familie wurden bislang auf der Wiesn noch nicht gesichtet. Ein Auftritt von Prinz Ludwig und seiner Ehefrau Sophie dürfte aber höchstwahrscheinlich noch anstehen. Das Paar zeigte sich in der vergangenen Wochen sehr nahbar, führte Anfang September das Feld beim Löwenmarsch an. Nach Franz von Bayern wird Ludwig von Bayern höchstwahrscheinlich das neue Oberhaupt des Hauses Wittelsbach.