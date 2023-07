Wird sich Maite Kelly an Barbara Schöneberger in der "Giovanni Zarrella Show" rächen?

Gibt es jetzt den Konter für Barbara Schöneberger? Schlagerstar Maite Kelly tritt bei der "Giovanni Zarrella Show" auf. Zuvor hatte Schöneberger den Auftritt der 43-Jährigen als "aggressiv" bezeichnet. Außerdem gibt es bei Zarrella einige spannende Comebacks.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl kommentierten den Auftritt von Maite Kelly in der "Starnacht am Wörthersee".

Schlagerfans aufgepasst! Am Samstag (22. Juli.) wird die "Giovanni Zarrella Show" aus Dortmund ausgestrahlt. Das ZDF bezeichnet die Show als die "bislang größte Schlagerparty" der Konzertreihe. Die Gäste rund um das ehemalige Boyband-Mitglied Giovanni Zarrella sind daher natürlich die Crème de la Crème der Schlagerbranche! Daher ist es auch keine Überraschung, dass die Tickets für die Veranstaltung innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.

Michael Bolton: Comeback nach 14 Jahren Pause bei Giovanni Zarrella

Ein besonderes Highlight der Zarrella-Show ist der Auftritt von Michael Bolton. Der zweifache Grammy-Gewinner kehrt nach 14 Jahren Pause zurück auf die Bühne und spielt gleich zwei seiner Hits.

Ella Endlich ist Mutter: TV-Rückkehr nach Pause

Auch Schlagersängerin Ella Endlich feiert bei Zarrella ihr Comeback und meldet sich nach der Babypause zurück. Die 39-Jährige hat Mitte Juni über Instagram verkündet, dass sie einen Jungen auf die Welt gebracht hat. Dazu teilte sie ein Bild, dass sie mit blau-weißem Luftballon zeigt: "Überglücklich einen wundervollen Sohn geboren zu haben."

Vater des Babys: Ella Endlich spricht nicht über Freund

Im Januar verkündete die Sängerin ihre Schwangerschaft – für die sagte sie nämlich ihre Sternenschwimmer-Tournee ab. "Manchmal kommt alles gefühlt zur absolut richtigen Zeit und dann – anders betrachtet - doch wieder nicht", erklärte sie. Die Schwangerschaft wollte sie möglichst privat verbringen und auch das Baby wird wohl nicht in der Öffentlichkeit stehen. Den Namen des Papas verriet sie in dem Instagram-Beitrag allerdings schon: "Marius und ich...wir freuen uns."

Ob es sich bei ihrem Partner um Marius Darschin handelt, verriet sie jedoch nicht. Die beiden waren 2018 ein Paar, trennten sich aber nach einem Jahr wieder. Vielleicht haben die Schlagersängerin und der Managing Director wieder zueinander gefunden.

Für Giovanni Zarrellas Schlagerparty: Kerstin Ott unterbricht TV-Auszeit

Wie das ZDF in einer Pressemitteilung verkündete, wird auch Kerstin Ott Teil der Show sein. 41-Jährige wird für die Schlagershow "einmalig ihre TV-Auszeit" unterbrechen. Warum, verriet die "Die immer lacht"-Sängerin bereits vorab im Interview mit der AZ. Schwer umzustimmen war sie offenbar nicht: "Giovanni hat mich eingeladen, da konnte ich nicht Nein sagen."

Ihre Auszeit nutzte Ott, um einfach mal runter zu kommen, wie sie der AZ sagte: "Ich habe mal ausprobiert, absolut nichts zu machen. Einfach mal ein Buch zu lesen oder am Wasser zu sitzen, ohne etwas zu erledigen. Das war toll und eine neue Erfahrung für mich". Jetzt könne es aber so langsam wieder losgehen, wie sie verriet. Ab November will sie dann auch wieder auf Tour gehen.

Anna-Carina Woitschack: Korb für Ex-Mann Stefan Mross

Für Giovanni Zarrella gab Anna-Carina Woitschack ihrem Ex Stefan Mross einen Korb. Eigentlich sollte sie am 23. Juli bei "Immer wieder sonntags" zu sehen sein. Für die Teilnahme an der Samstagabend-Show von Zarrella sagte sie ihr Kommen bei der ARD-Sendung ab. Der produzierende Sender SWR bestätigte auf AZ-Anfrage das Fehlen von Anna-Carina Woitschack in der "Immer wieder sonntags"-Sendung vom 23. Juli. Man plane "nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen mit ihr, sondern mit anderen musikalischen Gästen". Man will sich aber offen lassen, wie die weitere Zusammenarbeit mit der Ex-DSDS-Sängerin aussieht: "Weitere Sendungen in der Zukunft planen wir dann, wenn es soweit ist."

Maite Kelly: Gibt es jetzt die Retoure für Barbara Schöneberger?

Bei der "Starnacht am Wörthersee" konnte sich Moderatorin Barbara Schöneberger einen Kommentar in Richtung Maite Kelly nicht verkneifen. Die Sängerin legte bei ihrer Performance zu dem Lied "Du Schuft" ein wahres Spektakel ab – inklusive Lederjacke, dunklem Make-up und Feuer-Show. Nach dem Auftritt stellte Schöneberger fest: "Mit der will man sich nicht anlegen. Da ist auch viel Aggression dringewesen."

Kelly selbst, die zu diesem Zeitpunkt bereits die Bühne verlassen hatte, hat sich bisher nicht zu dem Kommentar geäußert. Die passende Bühne dazu hätte sie bei der "Giovanni Zarrella Show" aber auf jeden Fall.

Giovanni Zarrella: Regenbogen-Protest gegen Fürstin Gloria

Bereits eine Woche vor seiner Schlager-Show sorgte Giovanni Zarrella bei einem anderen Auftritt für Aufsehen. Der 45-Jährige trat bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen auf und nutzte die Gelegenheit, um ein klares Statement zu setzen. Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis wettert regelmäßig gegen die LGBTQ+-Community. Was Zarrella von der Meinung der Fürstin hält, zeigte er mit Regenbogenflagge und emotionaler Botschaft auf der Regensburger Bühne ganz deutlich.