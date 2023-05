Wird Herzogin Meghan durch die Krönung zur Außenseiterin? Expertin klärt auf

Seit der Abkehr vom Palast gilt das Verhältnis von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur königlichen Familie als angespannt. Könnte sich die Situation durch die Krönung noch weiter verschärfen? Wird Meghan zur Persona non grata für die Royals? Eine Expertin hat für die AZ die Situation eingeschätzt.

Herzogin Meghan hat in der royalen Familie einen schweren Stand. Wird sich das durch die Krönung von König Charles noch verschlechtern?

Herzogin Meghan ist ein Phänomen, dass es in der Öffentlichkeit so nur selten gegeben hat. Von einer Serien-Darstellerin wurde sie zum Mitglied der royalen Familie, galt erst als beliebt und später als gehasst.

Selbst wenn die 41-Jährige sich aus den Palastangelegenheiten raushält, wird sie zum Gesprächsthema Nummer eins. Wie wird die Krönung ihre Beziehung zu König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate beeinflussen?

Grund für Absage: Herzogin Meghan will Frieden wahren

Am 6. Mai wird Prinz Harry ohne Begleitung in London erscheinen, Herzogin Meghan bleibt mit den Kindern in ihrer Wahlheimat Montecito.

Über die Gründe wurde bereits ausgiebig spekuliert, ein Freund erklärte vor wenigen Tagen: "Die Leute im Umfeld der Sussexes sagten damals der Presse, dass es um Archies vierten Geburtstag geht." Eigentlich wolle die ehemalige Schauspielerin aber den Frieden mit den Royals wahren.

Royals vs. Harry und Meghan: Krönung könnte Familie "in zwei Lager rücken"

Ob ihr das gelingen wird oder sich das Verhältnis weiter verschlechtert? Carolyn Litzbarski, Expertin für Beziehungen, betont gegenüber der AZ: "Die neue Rolle und die Umstellung wird das gesamte Familiensystem beeinflussen. Es kann möglich sein, dass das Thema Loyalität zu Charles und zur Krone die Familie in zwei Lager rückt."

Dadurch könnte Herzogin Meghan noch mehr in die Rolle der Außenseiterin gedrängt werden. "Je näher William, Kate, Camilla und Charles rücken, desto großer kann die Kluft zu Harry und Meghan werden."

Carolyn Litzbarski ist Kommunikations- und Beziehungscoaching und gibt Paaren in Beziehungsproblemen Hilfestellung. © Carolyn Litzbarski

Herzogin Meghan als Außenseiterin? König Charles spielt entscheidende Rolle

Eine entscheidende Rolle hierbei wird König Charles spielen. Sollte der Monarch versuchen, den Einfluss auf seine Familie und ihr öffentliches Auftreten zu erhöhen, würde sich das wahrscheinlich negativ auf die in den USA lebenden Exil-Royals auswirken.

"In der neuen veränderten Situation könnte das dann sehr leicht als Druck auf Harry und Meghan ankommen", sagt die Beziehungscoachin im Gespräch mit der AZ. "Das psychologische Phänomen: Druck erzeugt automatisch Gegendruck und kann somit eine weitere Distanzierung begünstigen."

Somit könnte Herzogin Meghan also noch stärker in ihre Außenseiterrolle zurückfallen. Auch die Beziehung von Prinz Harry zu seiner Familie wird sich dadurch wohl kaum verbessern – die Spannung mit Bruder Prinz William zumindest soll sich bereits verstärkt haben.