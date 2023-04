Wine Stained Lips: So gelingt der Beauty-Trend Rotwein-Lippen

Lippenstifte in schönen kräftigen Rotwein-Nuancen bescheren uns einen der schönsten Make-up-Trends im Frühjahr 2023. Wine Stained Lips sind auf TikTok angesagt. So schminkt man den Beauty-Look.

So schön setzt der Beauty-Trend Wine Stained Lips den Mund in Szene: Rosie Huntington-Whiteley mit Lippenstift in Rotwein-Nuancen.

Gerade an einem Glas Rotwein genippt oder einfach nur den neuesten TikTok-Beautytrend ausprobiert? Matte Rotwein-Lippen sind im Frühjahr 2023 angesagt. Unter dem Hashtag "Wine Stained Lips" finden sich auf der sozialen Plattform zahlreiche Anleitungen für den sexy-verruchten Look auf den Lippen. Der Mund wird dabei mit satten dunklen Rottönen gekonnt in Szene gesetzt. Mit diesen Schmink-Tipps kommen die Rotwein-Lippen besonders gut zur Geltung.

Wine Stained Lips: Elegante, dunkle Rottöne

Alles, was man für den angesagten Make-up-Trend braucht, ist ein eleganter, dunkler Lippenstift. Am besten geeignet sind Nuancen wie Bordeaux, Burgundy oder Beeren-Töne - also alle Lippenstift-Farben, die an das kräftige Weinrot eines vollmundigen Rotweins erinnern. Model und Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley (36) nutzt für ihre Wine Stained Lips, , beispielsweise einen Lippenstift, der an den Ton "Dark Plum" erinnert. Ob der Lipstick eine eher matte oder eher eine glänzende Textur haben sollte, kommt ganz auf den persönlichen Geschmack an.

Der Konturenstift bleibt bei den Wine Stained Lips in der Schublade: Besonders wichtig beim Beauty-Trend Rotwein-Lippen ist, dass die Lippenkonturen weich bleiben und der Lippenstift sanft nach außen hin verläuft. Der Fokus liegt auf der Mitte der Lippen. Um den "ausgefransten" Effekt zu verstärken, kann man den Lippenstift an den Lippenrändern ruhig mit den Fingern verblenden. Es darf gerne so wirken, als hätte man zum Glas Rotwein eine frische Portion feinster italienischer Pasta vertilgt.

Make-up rund um die Rotwein-Lippen

Rotwein-Lippen brauchen weder aufwändiges Augen-Make-up noch Blush oder perfektes Contouring. Die Wine Stained Lips kommen am allerbesten in Kombination mit einem natürlichen, frischen Teint zur Geltung. Um das Gesicht strahlen zu lassen, benötigt man lediglich eine leichte Foundation sowie etwas Mascara, um die Wimpern schwungvoll in Szene zu setzen. Gerade deswegen eignet sich der Rotwein-Lippen-Trend perfekt für Frühling und Sommer - er geht schnell und zaubert einen interessanten, sexy Look.