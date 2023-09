William und Kate besuchen Grundschüler im Wald

Prinz William und Prinzessin Kate haben am Donnerstag Grundschüler in einer Waldschule in Hereford besucht. Die Royals halfen beim Kochen und beim Bau eines Unterschlupfes.

14. September 2023 - 20:01 Uhr | (wue/spot)

Prinzessin Kate sah sich einen kleinen Unterschlupf aus Stöcken von innen an. © imago images/i Images

Während eines Besuchs in Hereford haben Prinz William (41) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), sich über die Arbeit einer sogenannten Waldschule informieren lassen. Bilder von dem Termin zeigen die beiden unter anderem im Gespräch mit den Kindern oder auch dabei, wie William gerade einen Ast durchsägt. Kinder lernen alles über den Wald Der nehmen die Grundschülerinnen und -schüler an dem Angebot der Madley Primary School einmal wöchentlich teil. Sie sollen dabei unter anderem über Ökologie unterrichtet werden oder auch erlernen, wie sie Dinge aus Materialien herstellen können, die die Natur zur Verfügung stellt. Die Kinder bekommen außerdem gezeigt, wie sie im Wald sicher mit Werkzeug oder auch Messern umgehen, um etwa zu schnitzen. Dementsprechend soll der von William zersägte Ast dem Bericht zufolge unter anderem dazu verwendet worden sein, einen Unterschlupf zu bauen. Für ihre eigenen Kinder, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), gab es demnach Bücher als Geschenk. Der Prinz und seine Ehefrau haben außerdem dabei geholfen, eine kleine Mahlzeit am Lagerfeuer vorzubereiten, , der auf dem Instagram-Account der Royals veröffentlicht wurde. Zudem ging es für William und Kate zur Kings Pitt Farm. Dort unterhielten sie sich unter anderem mit Sam und Emily Stables, dem Gründerpaar der Wohltätigkeitsorganisation "We are Farming Minds". Diese setzt sich vor Ort für die mentale Gesundheit von Landwirtinnen und Landwirten ein. Angeboten werden unter anderem eine kostenlose Hilfe-Hotline und Unterstützung bei den Kosten professioneller, psychologischer Beratung.