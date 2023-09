Wiesn-Irrsinn bei Bill Kaulitz: Fotografen bei Käfer-Auftritt von Security abgedrängt

Bill Kaulitz hat mit seinem Bruder Tom das Oktoberfest besucht. Bei seinem Auftritt auf dem Festgelände kam es zu einem Blitzlichtgewitter, der Rummel in Käfers Wiesn-Schänke wurde durch die Sicherheitsmitarbeiter aufgelöst.

Wenn in München Wiesn ist, statten auch viele Stars der bayerischen Landeshauptstadt einen Besuch ab. So ist Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger schon seit einigen Tagen in München und schwang am Samstagabend im Marstall-Zelt traditionsgemäß den Taktstock.

Und auch Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (34) nebst Bruder Tom (34) und Band-Bassisten Georg Listing (36) gaben sich an diesem Wochenende in München für einen Oktoberfest-Besuch die Ehre. Die Promi-Geschwister zeigten sich am Sonntagabend auf der Theresienwiese und kehrten im Promi-Hotspot bei Käfers Wiesn-Schänke ein.

Bill Kaulitz in Shorts und Overknees beim Bayern-Spiel

Bevor es aber zum Maßkrug heben aufs Oktoberfest ging, stand noch ein Besuch in der Allianz Arena an. Während beim fulminanten 7:0-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Bochum am Samstag Tom Kaulitz mit FCB-Fan-Trikot, schwarzer Hose und Sneakers mitfieberte, präsentierte sich Bill im gewohnt extravaganten Style. Zum Bayern-Trikot trug der 34-Jährige eine Gucci-Tasche, schwarze Shorts, Overknees und lange, falsche Fingernägel. Nicht unbedingt ein Outfit, welches man in einem Fußballstadion erwartet.

Ein Outfit, welches man beim Fußball eher selten sieht. Bill Kaulitz beim Besuch der Allianz Arena. © instagram/Bill Kaulitz

Beim Wiesn-Dress setzt Bill auf Barbie-Pink

Etwas traditioneller ging es dann aufs Oktoberfest. Vor ihrem Wiesn-Besuch ließen sich die Kaulitz-Brüder noch bei Trachten Angermaier dem Anlass entsprechend einkleiden. Während es Tom mit trendiger heller Jacke, heller Lederhosen und schwarzen Schuhen eher zeitlos modisch angehen ließ, stand bei Bill bei Weste und Schuhen die angesagte Modefarbe pink im Vordergrund, gepaart mit hellem Hemd und heller Lederhose aus der aktuellen Angermaier-Kollektion.

Bei Trachten Angermaier gab es für Bill und Tom Kaulitz das passende Wiesn-Outfit. © Axel Munz

Auf einen Auftritt von Toms Ehefrau Heidi Klum warteten die Wiesn-Besucher aber vergeblich. Das Ex-Supermodel und TV-Moderatorin hat noch nie das Oktoberfest besucht und weilt derzeit zuhause in Los Angeles.

Bill Kaulitz ließ es mit seinem Bruder Tom und Promi-Freundin Jasna Fritzi Bauer in Käfers Wiesn-Schänke krachen. © Felix Hörhager/dpa

Schriller Wiesn-Irrsinn bei Bill Kaulitz: Security drängen Fotografen ab

Der Auftritt in Käfers Wiesn-Schänke geriet zum absurden Schaulaufen. Wie die AZ vor Ort beobachtete, wurden die Fotografen von Security-Mitarbeitern abgedrängt. Dass man als Promi auf dem größten Volksfest der Welt allerdings von Presse und Paparazzi belagert wird, gerade wenn man in DEM VIP-Hotspot auf der Wiesn einkehrt, hätten die Tokio-Hotel-Zwillinge eventuell vorab bedenken können.