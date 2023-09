Wiesn-Dreh von "Die Rosenheim-Cops": Wird CSU-Stadtrat Manuel Pretzl neuer Co-Star? Die AZ war hinter den Kulissen dabei

In Käfers Wiesn-Schänke gab es am Donnerstagnachmittag neben dem üblichen Promi-Aufgebot besondere Dreharbeiten zu beobachten. "Die Rosenheim-Cops"-Star Christian K. Schaeffer und CSU-Stadtrat Manuel Pretzl standen gemeinsam vor der Kamera. Was steckt dahinter? Die AZ durfte exklusiv dabei sein und das Filmen begleiten.

Oktoberfest, Politik, TV und Promis – dass ein Pressetermin diese grundverschiedenen Themen gleichzeitig behandelt, kommt eigentlich nur selten vor. Doch am Donnerstag hatte CSU-Stadtrat Manuel Pretzl den Schauspieler Christian K. Schaeffer, bekannt aus "Die Rosenheim-Cops", in Käfers Wiesn-Schänke zu einem Dreh geladen. Wird der Politiker etwa eine Gastrolle in der beliebten Krimi-Serie übernehmen? Die AZ hat die Dreharbeiten exklusiv beobachtet und mit den beiden Protagonisten gesprochen.

Für "Pretzl probiert": Manuel Pretzl lädt "Die Rosenheim-Cops"-Star Christian K. Schaeffer zum Wiesn-Dreh

Tanzende Besucher, knallende Champagnerkorken und laute Musik – es war viel geboten in Käfers Wiesn-Schänke am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr. Manuel Pretzl empfing die AZ gut gelaunt, freute sich sichtlich auf den besonderen Termin. Allerdings ist der CSU-Stadtrat nicht in der Auswahl für einen Auftritt in der Serie "Die Rosenheim-Cops", vielmehr hatte er selbst den Dreh mit Christian K. Schaeffer initiiert.

Für seinen Social-Media-Auftritt hat er 2022 das Wiesn-Format "Pretzl probiert" entwickelt, für das er sich mit Gästen unterschiedliche Aspekte des Oktoberfests genauer anschaut. Auch 2023 ist der 48-Jährige wieder auf dem Festgelände unterwegs und hat bereits sein Glück am Schießstand versucht, ein Bierfass in der Bräurosl angezapft und Weißwurst-Leberkäse verköstigt.

Christian K. Schaeffer übernimmt bei Dreharbeiten das Ruder

Für die neueste Folge hatte Manuel Pretzl nun Christian K. Schaeffer eingeladen, der ihm in seiner "Rosenheim-Cops"-Rolle als Jo Caspar an der Bar einen Drink servieren sollte. Mit einer vornehmen Verspätung von 20 Minuten erschien der Schauspieler in Käfers Wiesn-Schänke, doch mit seiner Professionalität vor der Kamera machte er das wieder wett. Er übernahm sogar kurzerhand das Ruder der Produktion, gab dem CSU-Stadtrat Regie-Anweisungen und führte für eine Sequenz die Kamera, was das Presse-Team des Politikers für einen kurzen Moment etwas nervös machte. Die Ehefrau von Christian K. Schaeffer lachte nur und sagte zur AZ: "Wenn einer die Situation hinter der Bar kennt, dann er."

Für das Format "Pretzl probiert" übernimmt Christian K. Schaeffer (r.) kurzerhand die Kamera. © Ben Sagmeister

Manuel Pretzl als neuer Star bei "Die Rosenheim-Cops"? "Jo Caspar"-Darsteller hat klare Meinung

Damit hatte sie absolut recht, die Aufnahmen an der Theke waren nach wenigen Minuten im Kasten. Manuel Pretzl zeigte sich begeistert von seinem Schauspieler-Freund und genoss die Zusammenarbeit sichtlich. "Das macht mir absolut Spaß", sagte er im Gespräch mit der AZ. "Ich bin ein Riesen-Wiesn-Fan, auf der Wiesn ist alles schön und wenn man mit so einem tollen Typen wie dem Christian Schaeffer zusammen ist, macht es umso mehr Spaß."

Ob der CSU-Stadtrat auch mal eine Gastrolle bei "Die Rosenheim-Cops" übernehmen wird? © Ben Sagmeister

Wie hat sich der CSU-Mann vor der Kamera eigentlich geschlagen? "Die ersten paar Anweisungen hat er gebraucht", witzelte Christian K. Schaeffer nach dem Dreh. "Aber ansonsten macht er das super. Er ist ein Naturtalent, aber ich glaube, das haben viele Politiker." Dazu, ob Manuel Pretzl als neuer Co-Star in "Die Rosenheim-Cops" anheuern sollte, hat der Schauspieler eine klare Meinung: "Ihm zuliebe ein klares Nein."

Normalerweise steht Christian K. Schaeffer für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera, bei Käfer aber ausnahmsweise hinter der Theke. © Ben Sagmeister

Schauspielerei in der Politik? Für den CSU-Stadtrat steht Authentizität im Vordergrund

Bei einem Punkt hat Christian K. Schaeffer wahrscheinlich recht: Politiker müssen oft ein gewisses Schauspiel-Talent an den Tag legen, immerhin sollten die eigenen Forderungen und das Parteiprogramm entsprechend gut an die Wähler verkauft werden. Manuel Pretzl betont aber, dass für ihn die Authentizität im Vordergrund stehe. "Ich glaube, der beste Politiker ist der, dem die Leute abnehmen, dass er so ist, wie er ist. Deshalb muss man auch so sein, wie man ist", erklärte er zur AZ. "Klar, man muss sich manchmal zusammenreißen, aber ich glaube, ich bin so wie ich bin und das mache ich auch in der Politik."

Manuel Pretzl (l.) und Christian K. Schaeffer kennen sich bereits seit Jahren. © Ben Sagmeister

So schnell die Dreharbeiten mit dem Politiker und dem "Die Rosenheim-Cops"-Schauspieler auf der Wiesn abgeschlossen waren, so zügig ging es auch mit der Postproduktion. Bereits am Freitag war der Clip auf dem Instagram-Profil von Manuel Pretzl online – das Ergebnis sehen Sie hier:

Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit zwischen Manuel Pretzl und Christian K. Schaeffer? Die beiden kennen sich tatsächlich schon seit einigen Jahren. "Ich bin 'Die Rosenheim-Cops'-Fan, aber wir kennen uns bereits länger", sagte der Stadtrat im AZ-Gespräch. "Ich freue mich total, dass wir uns heute hier sehen." Abschließend wurde in Käfers Wiesn-Schänke noch gemeinsam auf den Feierabend angestoßen. Na dann, Prost!