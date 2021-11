Wie geht es Queen Elizabeth wirklich? Ihr Koch spricht in der AZ über ihren Gesundheitszustand

Seit ihrem Krankenhausaufenthalt wird immer wieder über die Gesundheit von Queen Elizabeth spekuliert. Die AZ hat mit jemandem gesprochen, der es wissen muss: Koch Stefan Pappert. Seit fünf Jahren versorgt er die Monarchin mit allerlei Köstlichkeiten.

Stress mit der royalen Familie, Sorge um die Gesundheit: Queen Elizabeth hat es in den letzten Wochen nicht einfach. Wie es der 96-Jährigen aktuell geht und was sie gerne isst, darüber hat die AZ mit Stefan Pappert gesprochen.

Stefan Pappert über Queen Elizabeth: "Diese Frau ist unheimlich diszipliniert"

Der gebürtige Hesse ist "Chef to the Royal Household" und arbeitet seit fünf Jahren für die Queen sowie als Küchenchef im Wembley Stadion. Früher hat er unter anderem auch schon im Wirtshaus in der Au in München gekocht. Über den Gesundheitszustand der britischen Monarchin sagt er im Gespräch mit der AZ: "Alles gut! Man darf nicht vergessen: Sie wird im April 96 Jahre alt. Die Queen reitet immer noch fast jeden Tag morgens aus. Diese Frau ist unheimlich diszipliniert."

Seit fünf Jahren bekocht Stefan Pappert die Queen. © privat

Wie geht es der Queen? Stefan Pappert spricht Klartext

Sorgen um die Queen müsse man sich Stefan Pappert zufolge nicht machen. "Sie war auch nur auf Anraten der Ärzte eine Nacht im Krankenhaus. Wenn es nach ihr ginge, wäre sie nach Glasgow zur Klimakonferenz geflogen. Es ist alles halb so wild."

Der hessische Koch hat außerdem erzählt, was er Königin Elizabeth auftischt: "Ich serviere durchaus auch mal Lachs im Blätterteig, aber grundsätzlich koche ich sehr bayerisch, sehr deutsch. Ich habe dafür alles hier von Preiselbeeren bis Wacholder und lasse mir viele Qualitätszutaten aus München liefern. Dort werden übrigens auch gerade die Stollen für die Queen hergestellt."

Das ganze Interview mit Stefan Pappert lesen Sie am Mittwoch (10. November) in der Print-Ausgabe der AZ sowie auf abendzeitung.de. Darin verrät der Koch auch, mit welchen Mitgliedern der royalen Familie er in der Küche ab und an ein Pläuschchen hält.