Wie geht es Gülcan Kamps nach der Geburt?

Gülcan Kamps lässt auf Instagram die erste Woche mit ihrem neugeborenen Kind Revue passieren - und widmet ihrem Nachwuchs süße Zeilen.

Gülcan Kamps (39) schildert , wie sie die ersten Tage als frischgebackene Mutter erlebt hat. Zu einem Foto mit kleinen Babyschuhen schreibt sie an den Familienzuwachs: "Die erste Woche mit dir zu Hause war die schönste in meinem Leben. Ich könnte dich stundenlang anschauen und bin unendlich dankbar, dass du mich als deine Mami ausgesucht hast."

Das Gefühl zu seinem Kind sei sehr schwer in Worte zu fassen und "auch mir wurde immer gesagt, dass ich diese Emotionen erst nachvollziehen kann, wenn ich eines Tages Mutter bin. Und es stimmt zu 100 Prozent", erklärt Kamps weiter. Sie könne sich nichts Schöneres mehr vorstellen und ihr Kind sei das Größte, was sie in ihren Armen halten dürfe. "Ich werde dich niemals loslassen, mein kleines Baby, egal, wie groß du wirst (und da du sehr nach Papa kommst, wirst du riesig)", verrät Kamps abschließend.

Gülcan Kamps: "Wir lieben dich Baby Kamps"

"Herzlich willkommen, mein Schatz": Mit diesen Worten verkündete die TV-Moderatorin vor sechs Tagen , dass sie Mutter geworden ist. Dazu postete sie ein Bild, auf dem ihr Babybauch unter einem cremefarbenen Kleid hervorsticht. "Dieses Bild ist wenige Stunden vor deiner Geburt entstanden und hat uns zu den glücklichsten Eltern auf dieser Welt gemacht", schrieb sie dazu. "Wir lieben dich Baby Kamps".

Für die Moderatorin ist es das erste Kind. Vater des Babys, über das es bislang noch keine weiteren Informationen gibt, ist ihr Ehemann Sebastian Kamps (39). Das Paar ist seit 2007 verheiratet. Dass sie schwanger ist, hatte Gülcan Kamps im Juni verkündet.