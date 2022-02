Wie geht es Charlène? Die Fürstin meldet sich persönlich aus der Klinik

Seit ihrer Rückkehr aus Südafrika befindet sich Fürstin Charlène in einer Klinik in der Schweiz. Nun hat sich die 44-Jährige selbst zu Wort gemeldet. Wie geht es ihr? Wie steht es um ihre Gesundheit? Albert meinte zuvor, dass es ihr "viel besser" gehe...

Wie geht es Fürstin Charlène? Schon lange hat man die Ehefrau von Fürst Albert von Monaco nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Aktuell befindet sie sich dem Palast zufolge in einer Klinik in der Schweiz.

Fürstin Charlène meldet sich aus der Klinik

Zuletzt hatte sich Charlène an ihrem Geburtstag im Januar öffentlich zu Wort gemeldet. Jetzt hat sie mit dem französischen Blatt " " gesprochen, allerdings nicht über ihren Gesundheitszustand. Die Fürstin äußerte sich zu einem besonderen Projekt, denn sie ist Teil einer Ausgabe des französisch-japanischen Mangas "Blitz".

"Die Idee, am Blitz-Abenteuer teilzunehmen, hat mich sofort angesprochen und ich danke Cédric Biscay (dem Drehbuchautor und Schöpfer), dass er mich eingeladen hat, die Welt des Mangas zu entdecken", erklärte Charlène in einem schriftlichen Statement der Zeitung. Mit Cédric Biscay verbindet die Fürstin eine gute Freundschaft, wie der "Blitz"-Schöpfer bestätigte: "Ich kenne die Prinzessin seit ein paar Jahren. [...] Sie hat sofort zugesagt." Auch Fürst Albert trat bereits als Figur in "Blitz" auf.

Ehemann Albert: Fürstin Charlène "geht es viel besser"

Kehrt Charlène bald nach Monaco zurück? Worte von Fürst Albert Hoffnung machten am 18. Februar Hoffnung, dass die 44-Jährige schon bald wieder zu Hause sein werde. "Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird", so Albert zu " "

Palast gibt Update zur Gesundheit: So geht es Fürstin Charlène

Zuvor hatte der Palast bereits am 27. Januar mitgeteilt, dass die Behandlung "zufriedenstellend und sehr ermutigend" verlaufe, ihre Genesung und ihre Zahnbehandlung aber noch mehrere Wochen dauern werde.

Deshalb konnte die Fürstin leider nicht an den Feierlichkeiten zum Fest der Heiligen Dévote, der Schutzpatronin von Monaco, am 26. und 27. Januar, teilnehmen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. schließe sie sich dennoch von ganzem Herzen allen Monegassen und Einwohnern anlässlich der Feierlichkeiten an, hieß es damals.

Geburtstagsüberraschung von Fürstin Charlène: Sie zeigt private Fotos

Zu ihrem Geburtstag am 25. Januar meldete sich Charlène via Instagram bei ihren Fans. Ihre Wohltätigkeitsorganisation "Princess Charlene of Monaco Foundation" hatte die Fürstin zu ihrem Ehrentag mit einem Video überrascht. Darin sind Fotos von Charlène aus ihrer Kindheit, Jugend und zahlreiche private Momente zu sehen. "Wir vertrauen darauf, dass dieses Video Ihrer bisherigen Reise Sie daran erinnert, wie geliebt und geschätzt Sie sind", schreiben die Verantwortlichen dazu.

Fürstin Charlène schien dieser Beitrag zu gefallen, denn sie teilte das Video sogar auf ihrem eigenen Instagram-Account. Von ihren Fans und Followern bekam sie in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche geschickt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fürstenfamilie gratuliert schlicht: "Happy Birthday Princess Charlene"

Und auch der Instagram-Account der Fürstenfamilie teilt das Video, versehen mit einem recht schlichten Kommentar: "Happy Birthday Princess Charlene."

Kein Familienfoto zu Weihnachten: Fürstin Charlène teilt Illustration

Bereits zu Weihnachten hatte sich die Fürstin auf Instagram gemeldet, als sie ihre alljährliche Weihnachtskarte präsentiert hat. Doch statt des üblichen Portraitfotos war darauf lediglich eine Illustration der Familie zu sehen. Fürstin Charlène teilte die Karte am 21. Dezember mit ihren Followern. "Wünsche allen schöne und sichere Festtage", ist neben dem Bild zu lesen. Es sind emotionale Worte einer kranken Fürstin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Es zeigt illustrierte Versionen der 44-Jährigen und ihrer Familie. Sie steht in einem gelben Kleid neben ihrem Ehemann Fürst Albert II. (63), vor ihnen die beiden Kinder Gabriella und Jacques (beide 7). Neben den Royals sind ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum und zahlreiche eingepackte Geschenke zu sehen. Charlène von Monaco leidet seit Monaten unter gesundheitlichen Problemen, weshalb dieses Jahr wohl auf ein herkömmliches Portraitfoto verzichtet wurde.

Krankheit: Wie geht es Fürstin Charlène wirklich?

Monatelang hatte Charlène in ihrer Heimat Südafrika festgesessen. Gesundheitliche Probleme hatten ihre Abreise verzögert. Erst Mitte November kam Fürstin Charlène endlich wieder zurück nach Monaco. Doch schon wenige Tage nach dem Wiedersehen mit ihrer Familie war klar: Der 44-Jährigen geht es schlecht. Am Nationalfeiertag (19. November) war sie nicht in der Öffentlichkeit zu sehen.

Der Palast teilte mit, dass eine Periode der Erholung und Ruhe erforderlich sei - allerdings, so bekräftigte Albert in einem Exklusivinterview mit "Paris Match", gehe er von der vollständigen Genesung seiner Frau aus: "Die Prinzessin leidet nicht an einer schweren oder unheilbaren Krankheit." Ihre Erkrankung habe sich auf ihre Zähne, die Nasenscheidewand und die Nasennebenhöhlen bezogen. "Ich will das Arztgeheimnis nicht verraten, aber es war nur der HNO-Bereich betroffen", beteuerte der Fürst. Gerüchte über angebliche Schönheitsoperationen dementierte er ausdrücklich.

"Zustand der allgemeinen Erschöpfung": Sorge um Fürstin Charlène von Monaco

Die medizinischen Behandlungen seien ermüdend gewesen, Charlène müsse sich auch von einem Zustand der allgemeinen Erschöpfung erholen und habe viel Gewicht verloren. Ihr Aufenthaltsort wurde vom Palast nicht genannt, um Ruhe und gesundheitliche Wiederherstellung zu gewährleisten. Mittlerweile ist klar: Charlène ist in eine Schweizer Klinik eingewiesen worden.

Nach Charlènes Rückkehr aus Südafrika habe die Familie gemerkt, dass "es das Beste wäre, wenn sie sich außerhalb von Monaco in Ruhe erholen kann", so Albert gegenüber "Paris Match".

Albert spricht über Trennung und psychische Probleme

Für viele Kritiker ist die Abwesenheit der Fürstin ein Indiz für eine Ehe-Krise beim royalen Paar. Fürst Albert versicherte jedoch wiederholt, dass ihre Beziehung nach wie vor stabil sei. "Ich werde das wahrscheinlich mehrmals sagen, aber das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun. Das möchte ich ganz deutlich machen. Dies sind keine Probleme in unserer Beziehung." Gegenüber "Paris Match" wurde er noch deutlicher: "Unsere Ehe ist nicht in Gefahr."

Kein Mitgefühl: Alberts Ex-Geliebte lästert über Charlène

Und auch Nicole Coste mischte sich sein. Sie ist die ehemalige Geliebte von Fürst Albert und Mutter seines 18-jährigen Sohnes. "Es kümmert mich nicht, was bei ihr los ist", stellt die 50-jährige Ex-Stewardess Anfang Dezember in der "Daily Mail" klar.

Die Ex-Stewardess Nicole Coste war mehrere Jahre mit Albert heimlich liiert. Der gemeinsame Sohn Alexandre ist inzwischen 18 Jahre alt. Seit 2011 ist Monacos Fürst mit Charlène verheiratet © Brauer/ imago,Nordphoto

Und weiter: "Warum sollte es? Alles, was ihr passiert, ist Karma." Diese Zitate sind unmissverständlich: Charlène und Nicole können sich nicht leiden. Stattdessen gibt sich Coste selbstbewusst: "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène. Sie lieben und respektieren mich wirklich."

Vater von Charlène konnte sie nicht treffen: "Sie ist sehr anfällig"

Während ihres Südafrika-Aufenthalts konnte Charlène ihren dort wohnenden Vater nicht persönlich treffen. "In unserem Alter müssen wir sehr vorsichtig sein", so Vater Mike im Hinblick auf das Coronavirus. "News24" sagt er in der ersten Dezemberwoche weiter: "Ich wollte sie auch nicht anstecken, weil sie so viele medizinische Eingriffe hatte. Sie ist sehr anfällig."

Stolzer Brautvater: Mike Wittstock mit Charlène im Juli 2011 © dpa/Bruno Bebert/pool

Aber der Kontakt zwischen Vater und Tochter ist dennoch nicht abgerissen: "Wir telefonieren häufig und ich rede auch mit den Zwillingen. Wir haben eine exzellente Beziehung." Mike Wittstock gibt sich optimistisch: "Meine Tochter war es gewohnt, 20 Kilometer am Tag zu schwimmen. Da ich weiß, wie sie trainiert hat, weiß ich, dass sie stark ist und dass sie es schaffen und viel stärker zurückkommen wird."

Charlènes Kinder Jacques und Gabriella gehen nicht mehr zur Schule

Der Gesundheitszustand von Fürstin Charlène soll auch Auswirkungen auf ihre Kinder haben. Jacques und Gabriella hatten eigentlich eine Privatschule besucht, in die sie erst im September 2021 eingeschult worden waren. Doch bereits im Oktober hätten sie den Unterricht dort wieder abbrechen müssen.

Fürst Albert mit seinen Kinder Jacques und Gabriella. © IMAGO / Starface

Gegenüber " " erklärte Fürst Albert: "Jacques und Gabriella werden jetzt im Palast unterrichtet." Die Zwillinge müssen jedoch nicht komplett auf den normalen Schulalltag verzichten. "Inzwischen haben wir für sie ein kleines dezentrales Klassenzimmer eingerichtet. Sie sind dort nicht allein, denn vier ihrer Kameraden, zwei Jungen und zwei Mädchen, schlossen sich ihnen dort mit denselben Lehrerinnen und Lehrern an, als wären sie in ihrer Schule."