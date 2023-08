"Wetten, dass..?"-Streit um Michelle Hunziker: Thomas Gottschalk reagiert nach Absetzung

"Wetten, dass..?" wird im November endgültig abgesetzt. Moderator Thomas Gottschalk hat jetzt über die Gründe gesprochen und erklärt, warum er seiner einstigen Co-Moderatorin doch noch eine Einladung schickt.

Wie das ZDF berichtet, wird Ende des Jahres das Ende von "Wetten, dass..?" besiegelt sein. Moderator Thomas Gottschalk (73) hat sich jetzt selbst auf Instagram zu der emotionalen Entscheidung geäußert. "Fast alle können meinen Entschluss nachvollziehen, bei der nächsten Ausgabe von 'Wetten, dass..?' den Stecker zu ziehen." Dann erklärt der 73-Jährige die Gründe für die Absetzung der TV-Show, die einst Frank Elstner erfunden hat.

Warum wird "Wetten, dass..?" bald nicht mehr ausgestrahlt?

"Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte", gibt sich Thomas Gottschalk ehrfürchtig. Und dann fährt er in typischer Gottschalk-Manier fort: "Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig 'Shitstorm-Warnungen' durchgibt oder mir erklärt, welche 'Celebrity' da gerade neben mir sitzt, mach ich mich vom Hof. Die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend eh was anderes vor."

Thomas Gottschalk: Kein endgültiger Abschied vom Fernsehen

Mit dem Fernsehen will Thomas Gottschalk aber nicht aufhören. "Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm", betont der Moderator. Er werde unter anderem für RTL weiter vor der Kamera stehen.

"Wetten dass..?" abgesetzt: Letzte Show ohne Michelle Hunziker

Fest steht, dass Thomas Gottschalk am 25. November die letzte Show von "Wetten dass..?" alleine präsentieren wird. Co-Moderatorin Michelle Hunziker, die seit 2009 an seiner Seite stand, wird nicht mehr dabei sein. Doch Streit habe es laut der TV-Legende nicht mit der Moderatorin gegeben. Über Michelle Hunziker schreibt Thomas Gottschalk bei Instagram: "Der eine oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von 'Wetten, dass..?' vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste wo's lang ging. Manche vermuten das. Michelle ist mir dabei ans Herz gewachsen und da wird sie immer einen Platz haben."

Michelle Hunziker von Thomas Gottschalk als Gast zu "Wetten dass..?" eingeladen

Thomas Gottschalk will Michelle Hunziker nicht einfach absägen und hat sie für die letzte Show immerhin "eingeladen. Und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken". Von einem Streit will Gottschalk angeblich nichts wissen. Doch hinter den Kulissen soll es brodeln. Der 73-Jährige würde sich über ein Kommen seiner einstigen TV-Kollegen freuen, schreibt er auf Instagram: "Michelle, falls du das liest, die Einladung steht!" Ob die TV-Blondine diese annehmen wird, gilt als fragwürdig. Die 46-Jährige wurde von der Knallhart-Entscheidung und ihrem Aus bei "Wetten, dass..?" eiskalt erwischt. Man hatte keinerlei Infos über ein Ausscheiden, teilte das überraschte Management von Michelle Hunziker in "Bunte" mit.

"Anfang und Ende reichen sich die Hände": Thomas Gottschalk über das Ende von "Wetten, dass...?"

Thomas Gottschalk sagte außerdem in "Bunte": "Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten."

"Wetten dass..?": ZDF-Quotenschlager seit 1981

Seit 1981 ist "Wetten, dass..?" ein wahrer Quotenschlager. Bis 2014 konnte die Show teilweise bis zu 23 Millionen Zuschauer im deutschen Fernsehen begeistern. Sinkende Quoten, die sich auch durch den Wechsel von Thomas Gottschalk zu Markus Lanz nicht aufhalten ließen, führten 2014 zum vorläufigen Ende der Show. Im November 2021 gab es dann das große Comeback – diesmal wieder mit Thomas Gottschalk.