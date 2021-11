"Wetten, dass..?": Darf Gottschalk nicht über Helene Fischers Schwangerschaft sprechen?

Helene Fischer wird am Samstag live bei "Wetten, dass..?" in Nürnberg zu Gast sein. Im Vorfeld sorgt ein Satz von Thomas Gottschalk über ihre Schwangerschaft für Aufsehen. Wird die Schlagersängerin überhaupt über ihr Baby-Glück und die Beziehung mit Thomas Seitel sprechen?

Die Vorfreude auf die Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" ist spürbar – natürlich auch bei Kult-Moderator Thomas Gottschalk (71). Am 6. November begrüßt er in der Messe Nürnberg neben den ABBA-Männern auch Udo Lindenberg und Helene Fischer. Für viele Zuschauer dürfte vor allem die schwangere Helene Fischer ein Grund zum Einschalten sein. Wird sie über ihre glücklichen Umstände sprechen? Vielleicht sogar über ihren Partner Thomas Seitel?

Gottschalk: "Was die Schwangerschaft betrifft – da ist ein anderer Thomas zuständig"

Gottschalk weiß: "Helene spielt in der Champions League. Sie gehört bei dieser Show auf die Bank und auf die Buhne. Singen wird sie auch." Im "SuperIllu"-Interview bestätigt der Gastgeber, dass der Schlager-Star auch auf der berühmten Couch plaudern wird. Doch Gottschalk sagt auch: "Was die Schwangerschaft betrifft – da ist ein anderer Thomas zuständig." Wie meint Thomas Gottschalk diesen Satz, der (un)missverständlich daher kommt? Darf der 71-Jährige etwa nichts über die Schwangerschaft fragen? Wird das Baby in Helene Fischers Bauch etwa gar kein Thema bei "Wetten, dass..?" sein? Oder preist der Moderator mit Statements über Helenes privatem Glück die Sendung am Samstagabend bloß an?

Helene Fischer hofft auf Schutz ihrer Privatsphäre

Helene Fischer will das Privatleben und ihre Familie schützen, das betont die 37-Jährige immer wieder. Als sie die Schwangerschaft offiziell bestätigte, wurde die Schlager-Queen ziemlich deutlich: "Leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten", schrieb sie am 2. Oktober auf Instagram. Und weiter: "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht." Sie spekulierte über eine beginnende "Jagd" und bat "um Beachtung und Respekt vor unserer Privatsphäre".

Fürchtet sich Helene Fischer jetzt vor Thomas Gottschalks indiskreten Fragen und launigen Kommentaren bei "Wetten, dass..?"? Wie doppeldeutig war Gottschalks Satz "Was die Schwangerschaft betrifft – da ist ein anderer Thomas zuständig" wirklich? Die lässig-flapsigen Sprüche der Show-Legende sind so legendär wie seine schrägen Outfits.

Kaum vorstellbar, dass Sender, Produktionsfirmen oder Managements es schaffen, einen legendären Entertainer wie Thomas Gottschalk mundtot zu machen – zur großen Freude eines Millionen-Publikums.