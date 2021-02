Wer ist Lola Weippert und warum ist sie berühmt?

Schon mit 20 Jahren moderiert Lola Weippert eine Morningshow im Radio. Jetzt startet sie bei RTL durch. Denn sie ist nicht nur das neue Gesicht von TVNow, sondern tanzt auch in der neuen Staffel "Let's Dance".

Kamerascheu ist die inzwischen 24-jährige Lola Weippert schon lange nicht mehr. Vor ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" 2021 hat sie dann aber doch ein bisschen Respekt: "Ich bin ein klassischer Körper-Klaus und meine größte Angst ist, mir etwas zu brechen", sagt die Moderatorin.

Lola Weippert: Model, Influencerin, Moderatorin und jetzt "Let's Dance"-Kandidatin

Im Showgeschäft angefangen hat die Berlinerin schon mit zwölf Jahren. Damals stand sie das erste Mal als Model vor der Kamera. Einen Job, den sie auch noch viele Jahre später weiter ausübt. Besonders viel davon zu sehen ist auf ihrem Instagram-Kanal, dem inzwischen über 330.000 Leute folgen. Fans lieben sie dort vor allem für ihr sympathisches Auftreten und ihre Ehrlichkeit.

Ungeschminkt auf Instagram: Lola Weippert zeigt sich ohne Make-up

Erst vor kurzem zeigte sie sich beispielsweise komplett ungeschminkt auf der Plattform und sagte: "Duschen und schminken, ist viel zu viel Aufwand". Vor allem während einer Pandemie.

Ihr Aufruf an die Fans: "Kommt mit der Realität klar, Leute. Auch wenn wir hier bei Insta sind." Und für die Ehrlichkeit erntet sie unter ihrem Post eine Menge Komplimente.

Streit mit Farid Bang: So legte sich Lola Weippert mit dem Rapper an

Auch wenn Weippert als Influencerin und Model vor allem mit ihrem Aussehen Geld verdient, war es zu Beginn ihrer Moderatorinnen-Karriere ganz anders. Denn nach einem Volontariat beim Radiosender bigFM moderierte sie dort vier Jahre lang die Morningshow und überzeugte so nur mit ihrer Stimme. Allerdings handelte sie sich dort auch Streit ein, allen voran mit Rapper Farid Bang. Nachdem sie ihn in ihrer Morningshow nachäffte und Witze über seine Sprechweise macht, wurde der Rapper wütend und sagte: "Du wirst auch nie irgendwas schaffen, du wirst niemals ’ne große Fernseh-Show moderieren oder ’ne große Radio-Show."

Doch es kam anders! Seit Juli letzten Jahres hat Lola Weippert ihren Job beim Radio an den Nagel gehängt, um als TV-Moderatorin zu arbeiten. "Es war einfach Zeit für etwas Neues", sagte sie im Interview mit der "Bild". Jetzt ist sie ein Gesicht bei TVNow (Onlineportal der RTL-Gruppe) und moderierte dort Formate wie "Prince Charming - Das große Wiedersehen" und demnächst die neue Staffel von "Temptation Island".

Lola Weippert lernte ihren Freund Florian bei einem Gewinnspiel kennen

Eine Sache nimmt sie aus ihrer Zeit beim Radio aber auf jeden Fall mit: ihren Freund Florian. Die Liebesgeschichte der beiden könnte kaum skurriler sein. Denn sie lernt ihn bei einem Gewinnspiel in ihrer eigenen Radiosendung kennen. Der Preis: Eine Reise mit ihr nach Las Vegas, um sich dort in einer Fake-Hochzeit das Jawort zu geben. Während diesem Trip hat es dann wohl richtig gefunkt. Verheiratet sind die beiden allerdings noch nicht, vielleicht irgendwann dann in Las Vegas. Und dann in echt.