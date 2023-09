Wegen Oben-ohne-Auftritt: Clip von Britney Spears entfacht Diskussion über sexuelle Diskriminierung

Darf man als Promi-Frau einfach ohne Oberteil auf einem Pferd durch die Wüste reiten? Britney Spears hat genau das gemacht und wird deshalb von einem männlichen Fan verbal attackiert – doch zahlreiche Frauen reagieren darauf mit wütender Kritik.

Britney Spears hat in der Vergangenheit so manchen Skandal veruracht.

Alkoholabstürze, Einweisung in die Psychiatrie, Kahlrasur in aller Öffentlichkeit – Britney Spears hat im Laufe ihrer Karriere für so manche Skandale gesorgt. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, auf dem die Sängerin oben ohne auf einem Pferd reitet, während sie von ihren Mitarbeitern begleitet wird. Das stößt einem Mann übel auf, der böse gegen sie austeilt. Mit dem Gegenwind zahlreicher Frauen hat er dabei offensichtlich nicht gerechnet.

Twitter-User wütet gegen Britney Spears: "Wenn das ein Mann wäre..."

Auf dem kurzen Video, das auf X (vormals Twitter) kursiert, ist Britney Spears zu sehen, wie sie offenbar barbusig durch die Wüste reitet. Geteilt wird der Clip von dem User "Cinema Shogun", der mit wirren Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam macht. Im Fall der Sängerin hat das offenbar funktioniert.

"Britney Spears reitet hier draußen mit ausgepackten Ti... rum, während ihre Angestellten versuchen, ihren Job zu machen", schreibt er dazu. "Wie würden die Leute reagieren, wenn das ein Mann wäre, der seine Nüsse auspackt und sie vor einer weiblichen Angestellten zur Schau stellt?" Er ist sich sicher, dass dies für einen Mann eine Anklage wegen sexueller Belästigung zur Folge hätte.

Frauen verteidigen Oben-ohne-Ausflug von Britney Spears

Fühlt sich der Twitter-User wirklich durch die Tatsache diskriminiert, dass Britney Spears ohne ohne auf einem Pferd sitzt? In den Kommentaren löst diese Andeutung große Empörung aus. "Wenn ein Mann seine nackte Brust zeigt, ist das in Ordnung, aber wenn eine Frau es tut, dann ist es nicht in Ordnung. Hier ging es um den Oberkörper, nicht um Nüsse und Vaginas", erklärt eine Kritikerin. Auch weitere Twitter-User sind der Meinung, dass der Vergleich zwischen einer Frau oben ohne und einem Mann unten ohne nicht passend sei. "Wenn Männer ohne Oberteil auskommen können, können das auch Frauen."

Britney Spears selbst dürfte von der Diskussion um sexuelle Diskriminierung nichts mitbekommen haben. Die Sängerin hat die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account deaktiviert, sodass sie die Kritik gegen ihre Person nicht erreicht. Andere Promi-Damen wie Heidi Klum machen das genauso und reagieren nur äußerst selten auf Kommentare aus dem Netz.