Wegen Herzogin Meghan – Mike Tysen teilt gegen Prinz Harry aus: "Muss mit Schwarzen abhängen"

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind jetzt auch im Podcast von Box-Legende Mike Tyson zum Thema geworden. Und wie gewohnt nahm der 57-Jährige mit dem markanten Gesichts-Tattoo kein Blatt vor den Mund und teilte ordentlich gegen die britischen Royals aus.

Prinz Harry und Ehefrau Meghan bekommen öfter mal Kritik oder fiese Kommentare ab. Jetzt ist das royale Paar allerdings an Mike Tyson geraten.

Der Ex-Profi-Boxer nahm wie gewohnt kein Blatt vor den Mund und machte sich über die beiden lustig. Besonders Meghan Markles Hautfarbe diente dem Geschäftsmann und seinen Gesprächspartnern als Angriffsfläche.

Mike Tyson: "Prinz Harry muss jetzt mit Schwarzen abhängen"

In seinem Podcast "Hotboxin'" spricht Box-Legende Mike Tyson mit seinen Gästen über Gott und die Welt. Zuletzt hat Tyson "Cedric the Entertainer" in einer Folge begrüßt. Als die Männer über den Super Bowl sprachen, lenkte Mikes Co-Host das Gespräch zu Prinz Harry: "Hey Mike, lustige Geschichte: Cedric war in der Umkleide beim Super Bowl und hat Prinz Harry mit runtergebracht."

Die gefundene Vorlage für den Box-Champion, der sich einen kleinen Seitenhieb auf den englischen Royal nicht verkneifen kann: "Prinz Harry muss jetzt mit den Schwarzen abhängen, nachdem die Weißen ihn rausgekickt haben." Das sorgt bei den anderen beiden schwarzen Männern für viel Gelächter und sie steigen gleich mit ein. Tyson stellt klar: "Das sind der verdammte König und die Königin des Königtums. Er kann unser König sein".

Mike Tyson will den Grund kennen: Deswegen hat Prinz Harry das britische Königshaus verlassen

Danach wird das Thema Hautfarbe so richtig ausgereizt. In den USA gibt es ja das bekannte Sprichwort "If you ever had black, you never go back" (Wenn du mal einen Schwarzen hattest, willst du nie mehr zurück).

Das sei auch Harry zum Verhängnis geworden, wie Tyson findet: "Schwarz ist schön, das versteht er jetzt. Deswegen hat er das Königshaus verlassen." Sein Gast Cedric erwidert: "Komm schon, es passiert den Besten von uns. Ich hatte allerdings noch nie eine Prinzessin oder sowas."

Das Thema ist deshalb so brisant, weil Meghan Markle ihre Hautfarbe immer wieder zum Thema macht. Dafür erntete die Herzogin von Sussex bereits viel Kritik, bekam auch großen Zuspruch. Vor allem von African Americans in den USA.

Herzogin Meghan warf den Royals und der britischen Presse Rassismus vor

Meghan warf der königlichen Familie und deren Angestellten vor, rassistisch zu sein und sich sogar Sorgen um die Hautfarbe der gemeinsamen Kinder gemacht zu haben. Auch die Presse habe die Frau von Prinz Harry diskriminiert.

Das sei einer der Gründe gewesen, weshalb das Paar in die Vereinigten Staaten geflohen war. Für einige US-Amerikaner ein Widerspruch. Immerhin hat das Land nach wie vor mit Alltags-Rassismus zu kämpfen.