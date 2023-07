Wegen Herkunft? "Mittagsmagazin" trennt sich von Moderatoren – Vorwürfe gegen MDR

Beim "Mittagsmagazin" gibt es große Änderungen. Die vom RBB produzierte Sendung wird künftig vom MDR übernommen. Die beiden Moderatoren Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said werden nach diesem Wechsel jedoch nicht mehr vor der Kamera stehen. Die Begründung für die Trennung, die beide auf Twitter öffentlich machen, klingt absurd.

Seit 2020 steht Nadia Kailouli für das "Mittagsmagazin" von ARD vor der Kamera, 2021 folgte ihr Kollege Aimen Abdulaziz-Said. Doch bald werden die beiden Moderatoren nicht mehr für das vom RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) produzierte Format drehen. Grund dafür soll der Wechsel zum MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) sein, womit auch das Studio von Berlin nach Leipzig umzieht. Die Chefredakteurin stellt sich das neue Team offenbar anders vor. Was steckt dahinter?

Ab 2024: Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said nicht mehr beim "Mittagsmagazin"

Am Samstag (1. Juli) veröffentlichten Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said auf ihren Twitter-Kanälen das gleiche Statement über ihre Trennung vom "Mittagsmagazin". "Wie ihr wisst, zieht das ARD-MiMA 2024 nach Leipzig. Ich werde die Sendung dann leider nicht mehr moderieren", erklären die beiden in ihren Tweets. Die Begründung für die Beendigung einer Zusammenarbeit, welche die Moderatoren anbringen, klingt unglaublich: "Laut MDR-Chefredakteurin soll die künftige Moderation einen ostdeutschen Hintergrund haben. Das muss ich so akzeptieren und wünsche den Kolleg*innen viel Erfolg."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Kritik für MDR: "Absurde Argumentation"

Unter den Beiträgen von Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said äußern Follower lautstark Kritik. Autor Micky Beisenherz etwa schreibt dazu: "Kann man nicht im Hintergrund einfach eine Karte von Sachsen einblenden? Dann wäre das technisch doch schon erfüllt, oder nicht? Sehr bedauerlich." Weitere User schimpft: "Was zum Teufel hat der Aufnahmeort einer bundesweit ausgestrahlten Sendung mit der geografischen Herkunft der Moderation zu tun? Ich kann nur hoffen, dass es bei einer solchen absurden Argumentation einen drastischen Einbruch der Zuschauerzahlen gibt."

Neue "Mittagsmagazin"-Moderatorinnen mit ostdeutschem Hintergrund? Das sagt der MDR

Inzwischen hat auch der MDR zu den Statements von Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said Stellung genommen. Auf Anfrage von " " teilt ein Sprecher zum kommenden Wechsel mit: "Neben den inhaltlichen Überlegungen und solchen zur Distribution in die digitalen Angebote spielt dabei selbstverständlich auch die Frage der Moderation eine wichtige Rolle." Besonders hervorgehoben wird dabei die Vielfalt in der Auswahl der Moderatoren "mit ganz unterschiedlicher persönlicher Prägung – ostdeutsch, westdeutsch, gesamtdeutsch, mit und ohne Migrationshintergrund."

Der MDR-Sprecher erklärt weiter: "Viele Menschen in Ostdeutschland vermissen zudem in der bundesweiten Sichtbarkeit, unter anderem in den Medien, Persönlichkeiten mit Verankerung in Ostdeutschland. Diese Vielfaltsdimension beziehen wir deshalb ebenfalls in unsere Überlegungen in das vom MDR aus Mitteldeutschland federführend für die ARD verantwortete Mittagsmagazin mit ein."

Ob die Entscheidung, mit dem Wechsel von Berlin nach Leipzig nicht mehr mit Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said zusammenzuarbeiten, mit dem fehlenden ostdeutschen Hintergrund zusammenhängt, bleibt auch nach dem Statement des MDR unklar. Die beiden Moderatoren haben sich seit ihrer gemeinsamen Twitter-Nachricht nicht mehr zu den Vorwürfen geäußert.