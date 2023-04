Wegen Gewicht: Sarah Knappik gibt ehrliches Statement und teilt gegen Kritiker aus

Nach längerer TV-Abstinenz hat sich Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars" endlich wieder in ein Trash-Format getraut. Dort zeigt sie sich von einer neuen Seite - mit 20 Kilo mehr - und kassiert wieder viel Hass im Netz, vor allem wegen ihres Körpers. Doch jetzt wehrt sie sich gegen die selbsternannten Kritiker.

Für knapp zwei Jahre hatte sich Sarah Knappik aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit ihrem Auftritt bei "Kampf der Realitystars" 2023 feiert sie ihr Trash-TV-Comeback. Im Vergleich zu früher hat sich die 36-Jährige sehr gewandelt, ist ruhiger geworden und reagiert auf Stresssituationen besonnener. Auch optisch hat sie sich verändert, was ihr prompt Kritik im Netz beschert. Doch das will sich die ehemalige Dschungelcamp-Ikone nicht gefallen lassen und verteidigt sich auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Sarah Knappik fordert mehr Toleranz: "Egal ob groß, klein, dick oder dünn"

"Sieht bisschen aus, als hätte sie so einen Fatsuit an, wie bei 'Schwer verliebt'", hetzt ein Zuschauer nach der ersten Folge von "Kampf der Realitystars" auf der Instagram-Seite des Formats über Sarah Knappik. Ein weiterer schimpft, sie sehe aus, als ob sie "schwanger" sei. Diese Kommentare sind für die TV-Aktrice bestimmt nur schwer zu verkraften, denn ihre körperliche Veränderung hat einen Grund.

Neues Gewicht: So geht es Sarah Knappik mit 20 Kilo mehr

"Mit der Schwangerschaft und gesundheitlichen Hürden hat sich mein Körper verändert. Das wird die Leute überraschen, weil sie mich anders in Erinnerung haben", sagt sie im Gespräch mit der AZ. "Jeder ist anders und liebenswert auf seine Art und Weise. Wir sollten für alle Menschen, egal ob sie groß, klein, dick oder dünn sind, tolerant sein."

Nach fiesen Gewichts-Kommentaren: Sarah Knappik wehrt sich gegen Body-Shaming

Doch wie reagiert die sympathische Blondine auf die fiesen Kommentare, die im Netz über sie kursieren? Dagegen setzt sie sich deutlich zur Wehr, wie sie betont: "Ich finde, konstruktive Kritik ist in Ordnung, aber Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen, wie etwa Body Shaming, Mobbing, rechtsradikale oder queerfeindliche Kommentare sollten auch strafrechtlich verfolgt werden."

Auf Instagram hat Sarah Knappik bereits mit einem Freestyle-Rap gekontert und richtet eine emotionale Botschaft an Leidensgenossinnen, die ebenfalls aufgrund ihrer Figur unter Netz-Hass leiden. "Dieser Song geht an alle Mamas da draußen. Seid stolz darauf, auf eure Figur und dass ihr ein Baby bekommen habt", leitet sie ihren musikalischen Beitrag ein und beginnt zu singen: "Sag mir, warum ist die Gesellschaft so sick [engl. krank, d.R.], für sie bin ich immer noch zu dick. Für sie bin ich nicht in Form, doch mein Baby liebt mich über beide Ohren."

Sarah Knappik: "Jeder sollte mit sich glücklich sein, so wie er ist"

Für ihre offenen Worte wird die 36-Jährige von Fans und Followern gefeiert. Sarah Bora, Ehefrau von Rapper Eko Fresh, schreibt in den Kommentaren: "Du bist toll, Sarah! Ein wunderschöner Mensch, innen und außen." Im Gespräch mit der AZ erklärt Sarah Knappik ihr Unverständnis für derartige Hetze im Netz. "Jeder sollte mit sich glücklich sein, so wie er ist. Das sollte nicht von anderen Menschen bewertet werden. Es ist schade, dass man auf Äußerlichkeiten reduziert wird." Mit ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" hat sie jetzt eine Plattform gefunden, wo sie diese Probleme offen ansprechen kann.

AZ-Leser unterstützen Sarah Knappik

Auch auf der Facebook-Seite der AZ häufen sich zahlreiche Kommentare zum veränderten Erscheinungsbild von Sarah Knappik. Viele Leser stellen sich hinter die Reality-TV-Beauty und verteidigen sie sogar gegen Body-Shaming.

"Mir ist doch egal, was für eine Figur jemand hat. Mich interessiert der Umgang und ob mich jemand unterhält. Was brauche ich eine aufgespritzte Dame, die mich beim Zuschauen langweilt", schreibt ein User dazu. Und wenn Sarah Knappik etwas gut kann, dann ist es für Stimmung und Unterhaltung bei "Kampf der Realitystars" 2023 zu sorgen.