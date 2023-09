Was die Öffentlichkeit nie mitbekommt: Prinzessin Kate muss sich immer wieder entschuldigen

Prinzessin Kate lebt ein Leben in Luxus und Glamour. Eigentlich, denn wenn es um ihre Kinder geht hat die Ehefrau von Prinz William die gleichen Probleme wie andere Mütter und muss sich in der Schule sogar öfter entschuldigen.

So gestylt sieht man Kate nur am ersten Schultag (wie hier 2019). Ansonsten kommt die Prinzessin von Wales sehr legere zur Schule.

Prinzessin Kate ist immer perfekt gestylt unterwegs und begeistert die Öffentlichkeit regelmäßig mit ihren schicken Looks. Privat scheint es bei der Ehefrau von Prinz William allerdings weniger glamourös zuzugehen. Wie der britische "Mirror" berichtet, ist das Leben in Adelaide Cottage weit entfernt von dem Prunk, den man vom zukünftigen König und der Königin erwarten würde.

Prinzessin Kate und Prinz William: Ihre Kinder gehen nicht aufs Internat

Wie bereits Prinzessin Diana vor ihr verzichtet auch Kate bei der Erziehung ihrer Kinder auf eine Vollzeit-Nanny. Die Prinzessin ist dafür bekannt, möglichst viel Zeit mit dem royalen Nachwuchs zu verbringen.

Darum brach die 41-Jährige auch mit einer weiteren Tradition und beschloss ihre Kinder nicht auf ein Internat zu schicken. George, Charlotte und Louis gehen auf die öffentliche Lambrooke School. Für jedermann ist die Schule allerdings nicht zugänglich. Kate bezahlt für Louis satte 4.389 Pfund, für Charlotte 6.448 Pfund und für George satte 6.999 Pfund pro Schuljahr.

Kate kommt underdressed zur Schule

Obwohl die Schule nur 10 Autominuten entfernt liegt, sieht man Kate häufig vor dem Tor warten – allerdings weniger gestylt als sonst. Wie die meisten anderen Mütter verzichtet auch die Prinzessin von Wales auf aufwendiges Make-up und schicke Frisuren. Ein Freund der 41-Jährigen verriet gegenüber "Daily Record": "Es gibt kein Föhnen – sie trägt ihr Haar immer zu einem Pferdeschwanz hochgesteckt".

Auch Kates Garderobe ist auf dem Schulweg erfrischend normal: "Sie trägt entweder ihre Sportklamotten oder ein Kleid und Turnschuhe, ist kaum geschminkt und entschuldigt sich, wenn sie zu spät zur Schule kommt, bevor sie losrennt. Das ist das Leben einer berufstätigen Mutter mit drei kleinen Kindern – nur eben anders als die meisten. So war es auch an der St. Thomas' Schule in Südlondon, die George und Charlotte früher besuchten".

Ein 'Victoria's Secret'-Model stiehlt Kate die Show

Für Aufsehen sorgt Kate vor der Schule nicht, wie andere Eltern der "Daily Mail"erklärten: "Niemand schenkt Kate wirklich einen zweiten Blick, wenn sie Kinder von der Schule abholt. Wir haben auch ein 'Victoria's Secret'-Model, das die Holdienst macht, und die Väter sind viel mehr an ihr interessiert". Welches Model den Herren den Kopf verdreht, verriet die Mutter allerdings nicht.

Die Prinzessin von Wales spricht offen über die Herausforderungen mit ihren Kindern

Im Interview mit Autorin Giovanna Fletcher erklärte Kate, dass jede Mutter, die keine Schuldgefühle hat, "eigentlich lügt". Ihre Kinder stellten sie genauso vor Herausforderungen, wie es andere Kinder bei deren Eltern tun.

"Sogar heute Morgen, als ich zum Kindergartenbesuch kam, sagten George und Charlotte: 'Mami, wie kannst du uns heute Morgen nicht zur Schule bringen?'", verriet Kate. "Es ist eine ständige Herausforderung – das hört man immer wieder von Müttern, sogar von Müttern, die nicht unbedingt berufstätig sind und nicht in die Richtung gezogen werden, dass sie Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen".