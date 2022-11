Walentina Doronina: Warum ist die Kandidatin bei "Promi Big Brother" eigentlich berühmt?

Walentina Doronina hat bereits einige Stationen auf ihrem Weg zur Reality-Berühmtheit durchlaufen. Ihr Auftritt bei "Promi Big Brother" 2022 könnte ihr zusätzliche Popularität verschaffen. Doch wer ist die TV-Blondine eigentlich und warum ist sie bekannt?

Wenn Walentina Doronina in einer Reality-Show auftaucht, kann es schonmal Krawall geben. Die Influencerin schreckt nicht vor Konfrontationen zurück und hat in ihrer TV-Vergangenheit bereits für ordentlich Wirbel gesorgt. Aber warum ist sie eigentlich berühmt und woher kennt man sie?

Shows mit Walentina Doronina: Von "Ex on the Beach" zu "Promi Big Brother"

Obwohl sie mit 22 Jahren noch ziemlich jung ist, scheint Walentina Doronina das Business des Reality-TVs verstanden zu haben. Immerhin hat sie es durch ihre Teilnahme bei "Ex on the Beach" (2020) geschafft, sich innerhalb von zwei Jahren einen Namen als Trash-Star und Influencerin zu machen.

Mit der großen Liebe in einem Dating-Format hat es bislang nicht geklappt, obwohl sie es 2021 auch bei "Are You The One? Realitystars in Love" versuchte. Es folgten Auftritte in "Couple Challenge" und "Reality Shore". Mit "Promi Big Brother" 2022 könnte sie jetzt das große Los gezogen haben, zumindest was ihre Karriere angeht.

Tattoos von Walentina Doronina: Ihre Trash-TV-Jobs gehen unter die Haut

Nicht nur im Lebenslauf von Walentina Doronina finden sich ihre TV-Jobs wieder, auch auf der Haut lässt sie diese verewigen. "Ich habe mir für alle TV-Formate, an denen ich teilgenommen habe, ein Tattoo stechen lassen, weil sie zu mir gehören und sie sind ein Teil meines Lebens", sagte sie im Gespräch mit .

Demnach müsste sie mit "Houseparty X" und "Beauty and the Nerd" inzwischen sechs Tätowierungen von ihren Show-Auftritten haben. Auch "Promi Big Brother" soll noch folgen – vielleicht sogar live im Fernsehen.

Selbsternannte Krawallbürste: Deshalb eckt Walentina Doronina in Trash-Shows an

Die Bewohner im Container sollten sich in Acht nehmen, denn Walentina Doronina kann durchaus ungemütlich werden. Das hat sie bereits eindrucksvoll bei "Couple Challenge" und "Are You The One?" unter Beweis gestellt. In beiden Sendungen stellte sie sich gegen die Gruppe.

Woran liegt ihr feuriges Temperament? "Ich hasse es, wenn Menschen lügen, falsch sind oder mir ins Gesicht lachen, während sie hintenrum anders über mich reden. So etwas mag ich gar nicht. Dann kannst du mir eher ins Gesicht sagen, dass du mich nicht magst, damit komme ich besser klar. Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus", sagt sie zu Sat.1.

Hat Walentina Doronina einen Freund?

Auch wenn es im Dating-TV nicht mit der großen Liebe geklappt hat, so zeigt sich Walentina Doronina gerne in männlicher Begleitung auf Instagram. Zu ihren Promi-Eroberungen sollen Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Henrik Stoltenberg gehören. Aktuell ist sie mit dem Unternehmer Can Kaplan liiert. Die Beziehung ist noch recht frisch, die beiden lernten sich erst vor wenigen Monaten kennen.

Walentina Doronina auf Instagram: Nicht jeder darf ihr folgen

Während viele Promis ihr Profil auf Instagram öffentlich für jeden einsehbar machen, hat Walentina Doronina ihre Bilder auf privat gestellt. Follower-Anfragen werden nur persönlich akzeptiert, vorab gibt es keine Beiträge zu sehen. Trotzdem hat sie es geschafft, mehr als 120.000 Fans zu begeistern.