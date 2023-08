Walentina Doronina und Can Kaplan: Warum ist das "Sommerhaus"-Paar berühmt?

Walentina Doronina hat bereits einige Stationen auf ihrem Weg zur Reality-Berühmtheit durchlaufen. Jetzt tritt sie mit ihrem Freund Can Kaplan in "Das Sommerhaus der Stars" 2023 auf. Woher kennt man die beiden eigentlich?

Walentina Doronina und Can Kaplan sind in "Das Sommerhaus der Stars" 2023 dabei.

Wenn Walentina Doronina in einer Reality-Show auftaucht, kann es schonmal Krawall geben. Die Influencerin schreckt nicht vor Konfrontationen zurück und hat in ihrer TV-Vergangenheit bereits für ordentlich Wirbel gesorgt. Zusammen mit ihrem Freund Can Kaplan zieht sie 2023 in "Das Sommerhaus der Stars". Aber warum ist das Paar eigentlich berühmt und woher kennt man die beiden?

Shows mit Walentina Doronina: Von "Ex on the Beach" zu "Promi Big Brother"

Obwohl sie mit 23 Jahren noch ziemlich jung ist, scheint Walentina Doronina das Business des Reality-TVs verstanden zu haben. Immerhin hat sie es durch ihre Teilnahme bei "Ex on the Beach" (2020) geschafft, sich innerhalb von zwei Jahren einen Namen als Trash-Star und Influencerin zu machen.

Nach "Are You The One" 2021 folgten Auftritte in "Couple Challenge" und "Reality Shore". Mit "Promi Big Brother" 2022 konnte sie ihrer Karriere nochmal einen ordentlichen Schub verpassen. In dem Format war auch erstmals ihr Freund Can Kaplan im TV zu sehen, der sie während einer Folge in einem Extra-Raum besuchen durfte.

Tattoos von Walentina Doronina: Ihre Trash-TV-Jobs gehen unter die Haut

Nicht nur im Lebenslauf von Walentina Doronina finden sich ihre TV-Jobs wieder, auch auf der Haut lässt sie diese verewigen. "Ich habe mir für alle TV-Formate, an denen ich teilgenommen habe, ein Tattoo stechen lassen, weil sie zu mir gehören und sie sind ein Teil meines Lebens", sagte sie im Gespräch mit kurz vor Start von "Promi Big Brother".

Selbsternannte Krawallbürste: Deshalb eckt Walentina Doronina in Trash-Shows an

Trash-TV-Promis sollten sich in Acht nehmen, denn Walentina Doronina kann durchaus ungemütlich werden. Das hat sie bereits eindrucksvoll bei "Couple Challenge" und "Are You The One?" unter Beweis gestellt. In beiden Sendungen stellte sie sich gegen die Gruppe.

Woher kommt ihr feuriges Temperament? "Ich hasse es, wenn Menschen lügen, falsch sind oder mir ins Gesicht lachen, während sie hintenrum anders über mich reden. So etwas mag ich gar nicht. Dann kannst du mir eher ins Gesicht sagen, dass du mich nicht magst, damit komme ich besser klar. Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus", sagte sie zu Sat.1.

Freund von Walentina Doronina: Wer ist Can Kaplan?

Auch wenn es im Dating-TV nicht mit der großen Liebe geklappt hat, so zeigt sich Walentina Doronina gerne in männlicher Begleitung auf Instagram. Zu ihren Promi-Eroberungen sollen Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Henrik Stoltenberg gehören. Aktuell ist sie mit dem Unternehmer Can Kaplan liiert. Die Beziehung ist noch recht frisch, die beiden lernten sich erst vor etwa einem Jahr kennen.

Über den bisherigen Werdegang von Can Kaplan ist nur wenig bekannt. Wie seinem Profil auf der Netzwerk-Plattform "Xing" zu entnehmen ist, studierte er an der Universität Duisburg-Essen bis 2020 "Entrepreneurship und Innovation". Noch während seines Studiums gründete er das Unternehmen "Beautinda", das sich mit einer App zur Digitalisierung und Vermarktung an Beauty-Dienstleister wendet.

Walentina Doronina und Can Kaplan auf Instagram: Nicht jeder darf ihnen folgen

Während viele Promis ihr Profil auf Instagram öffentlich für jeden einsehbar machen, haben Walentina Doronina und Can Kaplan ihre Bilder auf privat gestellt. Follower-Anfragen werden nur persönlich akzeptiert, vorab gibt es keine Beiträge zu sehen. Trotzdem haben sie es geschafft, tausende Fans zu begeistern.

Drama im "Sommerhaus der Stars": Gab es Krawall um Walentina Doronina?

Bereits vor der Ausstrahlung von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 wurde bekannt, dass es in der Show ordentlich geknallt haben soll – es sei sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wer daran beteiligt ist, wurde bislang nicht bestätigt. Can Kaplan hat jedoch gegenüber RTL ein deutliches Statement veröffentlicht: "Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt."