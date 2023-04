Vorteil für Anna Ermakova: Bekommt die Becker-Tochter bei "Let's Dance" 51 Punkte?

Anna Ermakova könnte "Let's Dance"-Geschichte schreiben und in der der RTL-Tanzshow mehr Punkte absahnen, als je ein Promi-Kandidat bekommen hat. Was hat die Regeländerung der letzten Folge damit zu tun, die der Tochter von Boris Becker einen entscheidenden Vorteil bringt?

Bereits zweimal hat Anna Ermakova in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" die Höchstwertung von 30 Jurypunkten ertanzt. Besser geht es eigentlich nicht – oder etwa doch? In der nächsten Folge der erfolgreichen RTL-Show (Freitag, 14. April) könnte die Promi-Teilnehmerin sogar 51 Punkte erreichen. Und damit einen Punkt mehr als ihre Konkurrenten. Woran liegt das?

Anna Ermakova ergattert entscheidenden Vorteil bei "Let's Dance"

Aufgrund einer Regeländerung in der vergangenen Folge (31. März) mussten alle VIP-Kandidaten mit neuen Partnern antreten. Dem Erfolg von Anna Ermakova tat das jedoch keinen Abbruch, sie konnte auch mit Christian Polanc 29 Punkte von der Jury ergattern. "Du hast das fantastisch gemacht und kannst superstolz auf dich sein", schwärmte Motsi Mabuse über die Tochter von Boris Becker. Eigentlich tanzt Anna Ermakova mit Valentin Lusin.

Novum bei "Let's Dance": Dank Bonuspunkt könnte Anna Ermakova 51 Punkt holen

Seit Beginn von "Let's Dance" 2023 gilt Anna Ermakova als Favoritin auf den Sieg, zeigt Woche für Woche Bestleistungen. Die Zuschauer bewerten sie ebenfalls mit hohen Punkten – so auch am 31. März. Für das beste Tanzpaar gab es einen Bonuspunkt zu gewinnen, welcher durch die meisten Anrufe der Becker-Tochter zugesprochen wurde. Das könnte ein entscheidender Vorteil für die nächste Show darstellen! Sollte sie erneut von der Jury mit der höchsten Wertung bedacht werden, hätte sie mit dem Bonus satte 31 Jury-Punkte.

Anna Ermakova hat sich bei "Let's Dance" 2023 einen Vorteil ertanzt, der für sie noch entscheidend sein könnte. © Rolf Vennenbernd/dpa

Jurytanz bei "Let's Dance": Anna Ermakova ist im Team von Motsi Mabuse

Hinzu kommt noch, dass am 14. April die Promis bei den Jury-Tänzen antreten müssen. Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi studieren mit den Promis einen Tanz ein, für den es maximal 20 Extra-Punkte gibt. Anna Ermakova tritt im Team von Motsi Mabuse auf. Sollte die Becker-Tochter von Jorge Gonzalez und Joachim Llambi jeweils zehn Punkte bekommen, käme sie insgesamt auf 51 Punkte – ein Novum bei "Let's Dance".

"Let's Dance": Schafft die Becker-Tochter den Punkte-Rekord?

Aber auch bei einer schlechteren Leistung könnte Anna Ermakova von ihrem Gewinn in der vergangenen Folge profitieren. Wie Victoria Swarovski und Daniel Hartwich den überraschten Kandidaten berichteten, müssen am 14. April gleich zwei Promis das Parkett räumen. Durch den Extrapunkt hätte die Becker-Tochter die Möglichkeit, eine niedrige Wertung auszugleichen – was das Aus für ein anderes Paar bedeuten könnte.

Allerdings ist nach ihren bisherigen Auftritten nicht davon auszugehen, dass sie plötzlich einen schlechten Tanz präsentieren wird. Wahrscheinlicher ist, dass Anna Ermakova die höchste Punktzahl abräumen wird, die jemals bei "Let's Dance" erreicht wurde. "Anna ist eine tolle Frau, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich über sie spreche", schwärmte Victoria Swarovski kürzlich im Gespräch mit der AZ.