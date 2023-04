Victoria Swarovski: Was das erste Foto mit Freund Mark Mateschitz bedeutet

RTL-Moderatorin Victoria Swarovski hat ihre Beziehung zu Red-Bull-Erben Mark Mateschitz mit einem ersten Liebes-Foto öffentlich gemacht. Seit 2018 steht sie für "Let's Dance", 2022 wurde die Trennung von Ehemann Werner Mürz bekannt. Jetzt hat sie einen neuen Freund.

Es ist offiziell! Victoria Swarowski (29) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) sind das neue Promi-Traumpaar. Das verkündete die "Let's Dance"-Moderatorin am Ostersonntag auf Instagram. Ein Schnappschuss zeigt das junge Glück dabei vor einer malerischen Bergkulisse in Kapstadt. Zwar sieht man Victoria Swarowski und Mark Mateschitz nur von hinten, doch die roten Herzen im Instagram-Posting sind eindeutig. Außerdem verlinkt Victoria Swarowski den 30-Jährigen auf dem gemeinsamen Foto. Die Glamourwelt hatte längst über die Liaison der beiden gemunkelt.

Erbe von Red Bull: Mark Mateschitz ist der Sohn von Dietrich Mateschitz

"No bunny compares to you!" schreibt sie zärtlich. Zu Deutsch etwa "Kein Hase ist mit dir vergleichbar" - ein Wortspiel aus den englischen Wörtern "Nobody" (Niemand) und "Bunny" (Hase).

Entsprechend begeistert sind die Fans und Follower. "Freue mich so für dich", jubelt Unternehmerin Liz Kaeber. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und Tänzerin Kathrin Menzinger schicken feuerrote Herzen, und Läuferin Sabrina Mockenhaupt und Influencerin Ina Aogo wünschen dem Paar "Frohe Ostern".

Mark Mateschitz ist der Sohn des Red-Bull-Erben Dietrich Mateschitz (re.) © dpa/Franz Neumayr

Natürlich können einige auch das Lästern nicht lassen: "Schon ein neuer Mann am Start? Wann war nochmal das Ehe-Aus?", ätzt ein Follower. Über die Beziehung von Victoria Swarowski mit dem Sohn von Dietrich Mateschitz (1944-2022) wurde bereits seit Ende 2022 spekuliert.

Liebes-Offensive vom Red-Bull-Erben und der "Let's Dance"-Moderatorin

Die Bestätigung der Beziehung via Instagram-Post überraschte. Eigentlich lebt Mark Mateschitz zurückgezogen, er sonnte sich in der Vergangenheit nicht im Rampenlicht und suchte auch nicht die Öffentlichkeit. Victoria Swarowski steht dagegen im Blitzlicht, gibt ihren Followern auf Social Media auch mal private Einblicke. Mateschitz' Instagram-Profil ist dagegen nicht öffentlich, nur Freunde können seine Bilder und Beiträge sehen. Werden Victoria Swarowski und Mark Mateschitz jetzt, nachdem sie das erste Liebes-Foto geteilt haben, etwa zu den neuen Lieblingen im Boulevard? Wohl eher kaum. Swarowski und Mateschitz wollen stattdessen den Liebes-Gerüchten nicht mehr zu viel Raum geben, diese aber bestätigen – ohne sich explizit äußern zu müssen. Schon länger sollen die beiden auch zusammenwohnen.

Victoria Swarovski: Wer ist ihr Noch-Ehemann Werner Mürz?

Erst im Februar 2023 hatte Victoria Swarovski die Trennung von ihrem Ehemann Werner Mürz (46) bekannt gemacht. Mit ihm war sie seit 2017 verheiratet. Was ist über das Aus der Beziehung bekannt und wie tickt die "Let's Dance"-Moderatorin privat?

Victoria Swarovski und Mann Werner Mürz haben ihre Trennung verkündet. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Anders als viele Paare aus der Showbiz-Branche zelebrierten Victoria Swarovski und Werner Mürz ihre Beziehung nicht in der Öffentlichkeit. Zu dem Altersunterschied von 17 Jahren sagte Victoria einmal gegenüber der "inTouch": "Natürlich ist er reifer, aber genau das ist das Schöne. Es gibt keinen besseren Mann als ihn!"

Werner Mürz und Victoria Swarovski © API/MichaelTinnefeld

Trennung: Ehe-Aus bei Victoria Swarovski und Werner Mürz

Doch sechs Jahre nach dem Ja-Wort scheiterte die Ehe der "Let's Dance"-Moderatorin. Gegenüber "Bunte" bestätigte das Management die Trennung von Victoria Swarovski und Werner Mürz: "Ja, Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen." Das Ex-Paar hat sich nicht persönlich zum Ehe-Aus geäußert.

Kinderwunsch bei Victoria Swarovski: Sie wollte mit 30 Mutter sein

Victoria Swarovski und Werner Mürz haben keine gemeinsamen Kinder. Eigentlich wollte die Moderatorin "spätestens mit 30 Mutter sein", verriet sie 2021 im Gespräch mit "Bunte". "Es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt für Mann und Frau, aber ich denke, dass ich noch etwas Zeit habe."

Victoria Swarovski privat: Herkunft, Privatleben und Familie

Victoria Swarovski wurde in Innsbruck geboren. Ihre Mutter Alexandra arbeitet als Journalistin, Vater Paul arbeitet im familieneigenen Schmuck-Unternehmen. Victoria hat außerdem noch eine jüngere Schwester.

Von Kandidatin zur Showmasterin: Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Für ihren ersten Einsatz bei "Let's Dance" 2018 musste Victoria Swarovski noch viel Kritik einstecken. Ihre Texte seien zu hölzern und zu auswendiggelernt gewesen. Dabei heimste die heute 28-jährige Österreicherin in der Staffel 2016, bei der sie als Tänzerin antrat, den Sieg ein. 2019 war von all den bösen Schlagzeilen schon nichts mehr zu lesen. Mittlerweile ist sie ein echter Show-Profi geworden.

Victoria Swarovski moderiert die RTL-Tanzshow "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Victoria Swarovski dementiert Gerüchte um Schwangerschaft

Als auf Instagram am 30. April 2021 das Gerücht aufkam, Victoria Swarovski sei schwanger, nahm die Österreicherin selbst Stellung. Als ein Fan sie direkt fragte: "Willst du uns etwas sagen?" konterte sie schlagfertig: "Nope, wieso...hätte vielleicht das Essen davor weglassen sollen!!!"