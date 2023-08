Verwirrung um Helene Fischer: "Atemlos" soll aus Silbereisen-Show "Schlagerstrandparty" geschnitten werden – was verbirgt der MDR?

Wird Helene Fischers "Atemlos" tatsächlich aus der Musikshow "Schlagerstrandparty", die von Ex Florian Silbereisen moderiert wird, herausgeschnitten? Der MDR hat sich offenbar gegen die Ausstrahlung einer besonderen Hit-Darbietung entschieden. Auf mehrmalige AZ-Anfrage bleibt der Sender stumm. Hat der MDR etwas zu verbergen?

Helene Fischer und Florian Silbereisen galten lange Zeit als das Traumpaar der deutschen Musikbranche und verkörperten das Idealbild der heilen Schlagerwelt. Seit der Trennung 2018 sind die beiden freundschaftlich verbunden. Doch jetzt könnte ausgerechnet ihr Song "Atemlos" aus der TV-Show "Schlagerstrandparty" geschnitten werden.

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Letzter gemeinsamer Auftritt 2022

Wie nahe sich Florian Silbereisen und seine Ex noch immer stehen, zeigten sie zuletzt 2022 in der ARD-Sendung "Das große Schlagerjubiläum", in der sie gemeinsam auf der Bühne performten. Am 12. August wird das Ex-Paar in der TV-Ausstrahlung der Show "Schlagerstrandparty" zwar nicht zusammen zu sehen sein, trotzdem sollte die einstige Liebe zumindest für Florian Silbereisen zum Thema werden.

Der letzte Auftritt des einstigen Schlager-Traumpaars Fischer-Silbereisen war 2022 bei "Das große Schlagerjubiläum" © IMAGO / Christian Schroedter

Spontan-Aktion bei "Schlagerstrandparty": Florian Silbereisen singt mit Fans "Atemlos" von Helene Fischer

Bereits im Juli wurde das Event, das von MDR, BR und WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF produziert wird, in Gelsenkirchen aufgezeichnet. Dabei kam es zu einem großen Unwetter. Die "Schlagerstrandparty" musste gar unterbrochen werden. Florian Silbereisen bewies in diesem Moment mal wieder, warum er zu den gefragtesten Entertainern Deutschlands gehört: In einer Spontan-Aktion sang er mit dem Publikum den Mega-Hit "Atemlos" von Helene Fischer.

Florian Silbereisen präsentiert "Die große Schlagerstrandparty". © MDR/JürgensTV/Beckmann

Wie ein Video auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigt, ging der Schlagersänger zu einer Frauen-Gruppe, um mit ihnen gemeinsam das Lied seiner Ex-Freundin anzustimmen. "Dieser Move muss mit einem Applaus belohnt werden, ihr seid richtig toll", lobte Florian Silbereisen die Gesangseinlage mit seinem Publikum.

Wird der Song von Helene Fischer aus der Sendung geschnitten? MDR gibt sich geheimnisvoll

Die Aktion war von Silbereisen und der Produktion nicht geplant, wurde von den Zuschauern vor Ort aber mit reichlich Beifall belohnt. Im TV könnte diese besondere Szene am kommenden Samstag (12. August) allerdings nicht zu sehen sein. Wie das Magazin " " berichtet, wird die spontane "Atemlos"-Aufführung von Florian Silbereisen und seinem Publikum aus der Sendung geschnitten.

Ärger hinter den Kulissen der Schlager-Sendung von Florian Silbereisen?

Fliegt der Song von Helene Fischer tatsächlich aus der "Schlagerstrandparty" und was sind die Gründe für diese Entscheidung? Die AZ hat tagelang beim Sender MDR nachgehakt, aber trotz mehrfacher Nachfrage bislang keine ausreichenden Antworten erhalten. Warum es eine derartige Geheimhaltung seitens der Sendeverantwortlichen zu diesen simplen Fragen gibt, bleibt unklar. Gab es Ärger hinter den Kulissen um Silbereisens Performance mit einem Helene-Fischer-Song? Haben die Rechte am Lied gefehlt? Oder plant der MDR doch noch um und zeigt die "Atemlos"-Interpretation in der Silbereisen-Show? Das wird wohl erst am Samstag, 12. August, abschließend geklärt, wenn die "Schlagerstrandparty" im TV sehen ist. Ob der MDR die AZ-Fragen bis dahin beantworten wird?

Auf Anfrage des Branchen-Magazins " " hat der Sender zumindest reagiert und erklärt, dass die Unterbrechung aufgrund des Sturms im TV gezeigt werde. "Wir zeigen, wie das Unwetter die Show durcheinandergebracht hat", erklärt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann und betont: "Glücklicherweise war 'Die große Schlagerstrandparty' in diesem Jahr ausnahmsweise keine Live-Show sondern eine Aufzeichnung." Ob auch die Hommage an Helene Fischer, dargeboten von Ex Florian Silbereisen gezeigt wird oder doch dem Schnitt zum Opfer fällt, hat auch "DWDL" nicht erfahren.