Verursachte Moritz Bleibtreu betrunken einen Unfall? Die Polizei ermittelt

Droht Moritz Bleibtreu (49) jetzt Riesenärger? Mehrere Medien berichten, dass der beliebte Schauspieler betrunken einen Autounfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben soll. Er selbst soll die Vorwürfe abstreiten. Die Polizei bestätigt gegenüber der AZ, dass gegen einen 49-jährigen Reinbeker ermittelt werde.

Wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Donnerstagmorgen meldet, ist am Vorabend, gegen 20.30 Uhr, ein Autofahrer in der Schönningstedter Straße in Reinbek gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Der Halter des Audis soll ein 49-jährigen Reinbeker sein, der sich zudem unerlaubt vom Unfallort entfernt hätte.

Die Beamten konnten ihn aufgrund von Zeugenaussagen ausfindig machen und befragten den 49-Jährigen. Dabei stellten die Polizisten einen Atemalkoholgeruch fest. Der 49-Jährige bestreitet, gefahren zu sein. Die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Beleidigung eingeleitet.

Moritz Bleibtreu: Unfallflucht nach Autounfall?

Wie "Bild" und die "Hamburger Morgenpost" unabhängig und übereinstimmend berichten, soll es sich dabei um Moritz Bleibtreu handeln, der in Reinbek lebt. Hat sich der Kino-Liebling wirklich betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis hinters Steuer gesetzt? Er selbst hat sich zu den Vorwürfen in der Presse nicht geäußert. Für Moritz Bleibtreu gilt die Unschuldsvermutung. Verletzt wurde durch den Unfall, laut Polizei, niemand.