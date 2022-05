Verspätete Promis-Sause in München: Helmut Markwort feiert 85. Geburtstag

Schon seit 8. Dezember ist Helmut Markwort 85 Jahre alt - gefeiert wurde wegen der Pandemie aber erst jetzt. Und wie!

In München hat Helmut Markwort seinen 85. Geburtstag mit zahlreichen VIPs gefeiert.

Fakten, Fakten, Fakten: 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien, Showbusiness, eine sagenhafte Location, nämlich die Neue Theaterfabrik in Johanneskirchen (liebevoll dekoriert, von alten Vinylschallplatten als Tischsets bis zu antiken Karussellpferden), personalisierten Festpässen mit Namen und Tischnummern, Käfer-Edel-Catering mit Garnelen-Cocktail, Suppentrilogie und Lachs-Medaillons. Was für ein Rahmen.

Menschlichkeit, Charme und Bescheidenheit: Helmut Markwort feiert seinen 85ten

"Bitte aber keine Reden, keine Lobhudelei", winkt Helmut Markwort gleich zu Beginn ab - und übernahm die einzige Rede des Abends gleich selbst. Mit Lebensgefährtin Patricia Riekel (ehemalige Bunte-Chefredakteurin) ist er als fröhliches Kreativ-Duo unterwegs. Rein nach Verbundenheit und Sympathie habe er eingeladen, so der ehemalige Chefredakteur (u.a. "Die Aktuelle", "Gong"), späterer "Focus"-Herausgeber, Gründer diverser Radiosender, Medienmacher, Bundesverdienstkreuzträger, Alterspräsident des Bayerischen Landtags.

Als Schauspieler habe er in Frankfurt mit Ralf Bauer den "Jedermann" gespielt. "Und jeden Abend wurde ich von vielen jungen hübschen Frauen angesprochen - die mich nach Ralfs Handynummer fragten", erzählt er lachend. Ein Mann, ein (Mark-)Wort, Erfolgsrezept: immer neugierig, immer am Puls der Zeit oder einen Schritt voraus, gepaart mit Menschlichkeit, Charme und Bescheidenheit.

Von Harald Schmidt bis Edmund Stoiber: VIP-Gäste gratulieren zum Geburtstag

Gratuliert man eigentlich noch, rund fünf Monate nach dem Ehrentag? Vielen taten es und hatten Geschenke dabei. Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt siezte - wie viele der Anwesenden - respektvoll den "Jubilar" und betonte, er habe Qualität in den deutschen Journalismus gebracht. Fußball-Ikone Paul Breitner, kam mit seiner Hildegard: "Mit Helmut Markwort verbindet mich eine ganz lange Bekanntschaft oder Freundschaft, wir haben uns vor 30 oder 40 Jahren kennengelernt, dann waren wir in der Allianz Arena bei den Heimspielen zehn Jahre lang an einem Tisch gehockt, das verbindet, ich finde ihn hochinteressant".

Bayerns ehemaliger Landesvater Edmund Stoiber zur AZ: "85 und gesund, Helmut Markwort bewegt noch immer viel, ist einer der ganz großen Journalisten und Medienrepräsentanten. Sein Motto: ,Fakten, Fakten, Fakten' ist eigentlich auch ein Aufruf, wieder mehr auf Fakten zu schauen und nicht nur moralisch zu urteilen."

Katja Ebstein singt für Helmut Markwort ihren Super-Hit "Theater"

Unter der Gästeschar: Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt, Moderator Winnie Appel, Hubert Burda (dessen Ehefrau Maria Furtwängler zeitgleich bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises im Prinzregententheater weilte, ebenso wie Veronica Ferres, weshalb Carsten Maschmeyer solo kam).

Daneben die Schauspieler Götz Otto (stand mit Markwort 2015 im Stück "The King's Speech - Die Rede des Königs" in der Komödie im Bayerischen Hof auf der Bühne), Francis Fulton-Smith (aktuell:"Polizeiruf 110"), Ilona Grübel und Jan Niklas (feierten ein Wiedersehen nach 35 Jahren), Hermann Otto Solms (Ehrenvorsitzender der FDP), Dagmar Wöhrl, Markworts erste Frau Elke mit Sohn Moritz und Enkel Lenny.

Mit am Start auch Radio-Gong-Urgestein Schorsch Dingler (seit eineinhalb Jahren in Rente) mit Nachfolger Johannes Ott, Ex-Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Sängerin Vicky Leandros und Leslie Mandoki mit Band und "Mainz-bleibt-Mainz"-Ikone Margit Sponheimer.

Weiter dabei: Mietwagen-König Erich Sixt, Feinkost-König Michael Käfer, CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach, Springer-Boss Mathias Döpfner, Medien-Unternehmer Georg Kofler, Banker Friedrich von Metzler, Schlager-Sänger Bernie Paul sowie die FDP-Landtagsfraktion, die "Hoch auf dem gelben Wagen" intonierte.

Katja Ebstein gab auf der Bühne ihren Super-Hit "Theater" zum Besten - und schob humorvoll hinterher: "Ich schätze Helmut Markwort, auch wenn wir politisch nicht immer einer Meinung sind..."