Vermisstes U-Boot nahe Titanic: Britischer Milliardär Hamish Harding ist an Bord

Am Sonntagabend ist vor der Küste Kanadas ein U-Boot im Nordatlantik verschwunden. An Bord befinden sich fünf Personen, darunter der britische Milliardär Hamish Harding und der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood mit seinem 19-Jährigen Sohn.

Hamish Harding befindet sich an Bord des U-Bootes, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic verschwunden ist.

Mit einem Tauchboot haben sich am Sonntag fünf Personen auf den Weg zum Wrack der Titanic gemacht. Aus diesem extravaganten und kostspieligen Ausflug entwickelt sich aktuell eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion, denn das Unterwassergefährt wurde am Abend als vermisst gemeldet. Unter den Insassen befindet sich auch der milliardenschwere Unternehmer Hamish Harding.

Britischer Milliardär Hamish Harding bei Ausflug zur Titanic in U-Boot verschollen

Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstagmorgen meldete, bestätigte Hardings Unternehmen Action Aviation, dass Hamish Harding an Bord des vermissten U-Bootes sei. "Es bleibt noch genügend Zeit, um einen Rettungseinsatz zu ermöglichen, für diesen Fall ist Ausrüstung zum Überleben an Bord", sagte Manager Mark Butler. "Wir alle hoffen und beten, dass er gesund und munter zurückkommt."

Harding ist als Abenteurer bekannt. Er hält mehrere Guinness-Weltrekorde, darunter den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde, den er im März 2021 aufstellte. Im Juni 2022 flog der Brite ins All. Action Aviation hatte am Sonntag in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Harding an der "Titanic"-Expedition teilnimmt.

In der Nähe des "Titanic"-Wracks im Atlantik suchen Rettungskräfte nach fünf Vermissten in einem verschollenen U-Boot. © OceanGate Expeditions/AP/dpa

Pakistanischer Unternehmer Shahzada Dawood ebenfalls an Bord des vermissten U-Bootes

Der britische Unternehmer ist jedoch nicht die einzige bekannte Persönlichkeit, die mit dem Tauchboot auf dem Weg zum Titanic-Wrack verschollen ist. Auch der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood soll sich mit seinem 19-jährigen Sohn Sulaiman an Bord befinden, wie die " " berichtet. "Wir sind sehr dankbar für die Sorge unserer Kollegen und Freunde und möchten alle bitten, für ihre Sicherheit zu beten", zitiert das Blatt aus einem Statement der Familie. Shahzada Dawood ist Teil einer der reichsten Familien Pakistans und ist Mitglied der gemeinnützigen Organisation "Prince Trust Charity", die von König Charles 1979 ins Leben gerufen wurde.

Die Suchaktion nach dem vermissten U-Boot ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Da der Sauerstoff in der knapp sieben Meter langen "Titan" nach Betreiberangaben für 96 Stunden reiche, "gehen wir davon aus, dass derzeit zwischen 70 und 96 Stunden verfügbar sind", sagte Kommandant John Mauger von der US-Küstenwache am Montagnachmittag (Ortszeit) in Boston.