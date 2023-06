Verlobung bei Doreen Dietel: TV-Star will Partner Wolfgang Subirge heiraten

Doreen Dietel will vor den Traualtar schreiten. Die Schauspielerin hat von ihrem Freund Wolfgang Subirge einen Heiratsantrag bekommen.

Für Doreen Dietel sollen bald die Hochzeitsglocken läuten, denn die Schauspielerin ist verlobt. Wer ist der Partner an ihrer Seite, der ihr nun einen Heiratsantrag gemacht hat?

Doreen Dietel ist verlobt: "Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe empfunden"

Die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin zeigt sich überglücklich über die Verlobung und schwärmt von ihrem zukünftigen Ehemann. "Er ist der erste Mann, bei dem ich nach so langer Zeit immer noch Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich an ihn denke", sagt sie im Gespräch mit "Bunte". "Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe empfunden, wie zu ihm."

Partner von Doreen Dietel: Wer ist Wolfgang Subirge?

Bei dem Mann an der Seite von Doreen Dietel handelt es sich um den Radiomoderator Wolfang Subirge. Der 49-Jährige arbeitet seit 1996 bei Radio Charivari in Regensburg und präsentiert dort das Morgenmagazin "Guten Morgen Ostbayern". Mit der Schauspielerin ist er seit etwa einem Jahr liiert.

Jetzt hat Wolfgang Subirge seine Doreen mit einem Heiratsantrag überrascht. "Das ist das Zeichen, dass ich immer bei dir bleiben werde. Ich will, dass du meine Frau wirst", zitiert "Bunte" den Moderator. Die TV-Darstellerin scheint schwer verliebt zu sein, wie sie betont: "Wir haben beide das Gefühl, dass wir uns gegenseitig vollkommen machen und nicht mehr ohneeinander leben können."

Das Promi-Paar will in Gmund am Tegernsee zusammenziehen. Wann die beiden ihre Hochzeit feiern werden, ist noch nicht bekannt. Jetzt wird erstmal kräftig die Verlobung gefeiert.