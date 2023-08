Verena Kerth und Marc Terenzi: Vor der Wiesn geht's zum Beauty-Doc

Nach mehreren Skandal-Berichten stimmen sich Verena Kerth und ihr Verlobter Marc Terenzi schon auf das Oktoberfest ein – mit einem Besuch bei der Münchner Chirurgin Dr. Luise Berger. Die AZ durfte exklusiv dabei sein und bittet zum Wiesn-Talk statt Krisen-Talk.

In der Haut von Verena Kerth und Marc Terenzi möchte man derzeit nicht stecken. Tagelang dominierten ihre Prügel- und Ausraster-Schlagzeilen die Boulevardmedien zwischen Kiel und Garmisch. Selbst nach gezeigter Reue über die Ruhestörung samt Polizeieinsatz stehen die beiden TV-Stars weiterhin im Mittelpunkt der bundesweiten Klatsch-Berichterstattung. Längst haben sich die beiden nach dem lautstarken Hotel-Streit am Ende einer ausufernden Partynacht wieder zusammengerauft. Verena Kerth und Marc Terenzi arbeiten an ihren Problemen, wollen gemeinsam eine Lösung finden, sagten sie der AZ. Schließlich startet schon bald das Oktoberfest 2023 – mit dem aufregenden und manchmal auch herrlich-absurden Promi-Zirkus. Seit rund 20 Jahren darf da eine Verena Kerth nicht fehlen. Zwei Wochen lang sitzt die Blondine dann häufiger im Zelt auf der Theresienwiese als im heimischen Wohnzimmer in der Maxvorstadt.

AZ exklusiv dabei: Verena Kerth und Marc Terenzi lassen beim Beauty-Doc die Spritze ansetzen

Und weil Vorbereitung bekanntlich alles ist, ging es für die TV-Blondine und ihren Verlobten Marc Terenzi wenige Tage vor dem Anstich zur Schönheits-Ärztin ihres Vertrauens. Die Abendzeitung durfte exklusiv beim Botox- und Hyaluronsäure-Spritzen für einen perfekten Promizelt-Auftritt dabei sein.

Eine fesche Überraschung: Verena Kerth und Marc Terenzi erscheinen in Tracht bei Dr. Luise Berger in der Theatinerstraße. "Wir kommen gerade vom Fitting. Dirndl-Designerin Astrid Söll wird uns während der Wiesn ausstatten", freut sich Verena Kerth. Auf eine Dirndl-Bluse verzichtet die 43-Jährige und verrät der AZ einen Unterwäsche-Trick für das Oktoberfest: "Meinen BH von bra4jewellery sieht man nicht. Er ist trägerlos und hat in der Mitte keine Verbindungsstelle. Bei Rückenfrei oder Dirndl mit Spitzenblusen ist das ein echter Wiesn-Geheimtipp."

Nach Prügel-Schlagzeilen: Marc Terenzi und Verena Kerth machen sich "ready for the Wiesn"

Aber warum geht's vor dem Oktoberfest-Start noch extra zum Beauty-Doc? "Der Stress zerrte an uns und damit auch an unserer Haut. Die Wiesn ist wie Weihnachten oder Geburtstag. Man will sich hierfür besonders hübsch machen. Als echtes Münchner Kindl habe ich den persönlichen Anspruch, beim Anzapfen frisch auszusehen – hoffentlich passend zum weiß-blauen Himmel über ganz Bayern." Und Marc Terenzi ergänzt in seinem herzlichen Denglisch: "Seine volle Wirkung entfalten Botox und Hyaluronsäure erst mehrere Tage nach der Behandlung. Wir sind dann ready for the Wiesn schon."

Verena Kerth will zum Start der Wiesn "frisch aussehen". © AZ

Geschunkelt wird nach dem Aufklärungsgespräch nicht. Stillsitzen ist angesagt. Verena Kerth wünscht sich von der Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie eine Glow-Behandlung fürs Gesicht. "Ich verwende hierfür eine hochreine Form der Hyaluronsäure, die bewusst auf jegliche Zusatzstoffe verzichtet. Der Vorteil ist eine doppelte Anti-Aging-Wirkung: Einerseits wird die Haut von innen mit Feuchtigkeit geflutet und erhält so ihren Glow zurück, andererseits wird die körpereigene Hyaluronsäure-Produktion sowie die Elastin- und Kollagenbildung wieder angeregt", erklärt Dr. Luise Berger, die auch eine eigene gleichnamige Skincare entwickelt hat.

"Baby-Botox" für Marc Terenzi erzeugt leichten Lifting-Effekt

Sänger Marc Terenzi beklagt auf dem Behandlungsstuhl eine hängende Augenpartie, die ihn laut eigener Meinung "müde und unentspannt" dreinblicken lasse. "Ich wünsche mir eine glattere Stirn und einen wacheren Blick. Insgesamt möchte ich erholter aussehen."

In Maßen, nicht in Massen. Darauf setzt auch Dr. Luise Berger. Der AZ sagt sie: "Meine Philosophie: Weniger ist mehr! Ich stehe für natürliche Ergebnisse ohne den 'Fake-Look'. Bei Marc habe ich beispielsweise 'Baby-Botox' um die Augen und in die Zornesfalte injiziert, um ein frisches Erscheinungsbild und einen leichten Lifting-Effekt zu erzeugen."

Für Marc Terenzi gibt es "Baby-Botox" um die Augen. © AZ

Faltenfreies Gesicht: Verena Kerth ist optimal auf das Oktoberfest vorbereitet

Zwar bringen Filler wie Hyaluronsäure verloren gegangenes Volumen zurück und Botox glättet Falten, indem es gezielt die Aktivität der Mimik-Muskeln reduziert, doch eine optimale Hautpflege ersetze dies nicht, so Dr. Luise Berger. Die Haut an sich erfahre durch Unterspritzungen keine strukturelle Verbesserung. "Effektives Anti-Aging besteht aus der Kombination verschiedener Bausteine, wie gesunde Lebensweise, Wirkstoff-Kosmetik, Botox oder Filler. Alles natürlich immer individuell angepasst."

Glattes Gesicht, glückliches Promi-Pärchen. Dr. Luise Berger scheint zufrieden mit dem Ergebnis in den Gesichtern von Verena Kerth und Marc Terenzi. © AZ

Verena Kerth und Marc Terenzi sind nach eigenen Angaben jetzt optimal auf das Oktoberfest vorbereitet. Aber mal abwarten, ob die beiden bloß wegen ihrer frischeren Optik im Blitzlicht der Fotografen auf der Wiesn stehen werden. Der nächste Aufreger wartet bestimmt. A bisserl was geht bekanntlich immer. Das gilt nicht nur für das größte und schönste Volksfest der Welt...