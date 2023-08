Verena Kerth bereut Prügel-Ausraster in der AZ: "Bin keine Tagesschau-Sprecherin"

Diese Schlagzeilen treffen Verena Kerth und Marc Terenzi. Nach Tagen der Medienschelte zeigen die beiden Reue und erklären ihr Fehlverhalten. In der AZ spricht Verena Kerth über das Ende einer Party-Nacht in einem Hamburger Hotel...

Seit Tagen herrscht Mega-Wirbel um TV-Star Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi. Die Polizei rückte an, nachdem die beiden lautstark in einem Hotelzimmer gestritten haben. Gar von Prügel, einer geprellten Zeche, einer feigen Fahrerflucht und einem Veilchen wurde berichtet. Starker Tobak! Die AZ hat bei Verena Kerth zumindest kein blaues Veilchen entdeckt...

"Wir sind kein Vorzeige-Paar": Verena Kerth bereut Polizeieinsatz

Die 42-Jährige ist mittlerweile wieder in München angekommen und reflektiert das Verhalten mit ihrem Verlobten Marc Terenzi. Durchaus selbstkritisch sagt Verena Kerth zur AZ: "Natürlich zeigen wir Reue. Es war falsch, sich lautstark in einem Hotel aufzuführen, sodass die Polizei gerufen werden musste. Wir werden daran selbstverständlich arbeiten und das klären. Die sicher gutgemeinten öffentlichen Ratschläge bedarf es dazu allerdings nicht. Wir wissen sehr gut selbst, was jetzt zu tun ist." Mit einem Lachen fügt sich hinzu: "Wir sind kein Vorzeige-Paar, aber wer ist das in der Öffentlichkeit schon? Marc ist kein Buchautor und ich keine Tagesschau-Sprecherin."

Nach Schlägerei im Hotelzimmer betont Verena Kerth: "Keine Zeche geprellt"

Verena Kerth betont, dass es sich um einen Streit in einer Beziehung handelte: "Wir haben keine Dritten in Mitleidenschaft gezogen." Außerdem sagt die 42-Jährige der AZ: "Ich habe auch keine Zeche geprellt oder bin betrunken Auto gefahren." Ihr Anwalt versichert zudem, dass die Hamburger Polizei keinen Blutalkoholtest durchgeführt habe und es kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt laufen würde.

Lust-Pille "sexxes": Neuer Werbe-Deal dank Schlagzeilen?

Am Wochenende wurde zudem bekannt, dass Verena Kerth und Marc Terenzi die neuen Werbe-Gesichter der Lust-Pille "sexxes" sind. Das Nahrungsergänzungsmittel verspricht Luststeigerung, welche laut Kerth derzeit dringend notwendig sei. "Seit dem Dschungelcamp reißen die aufregenden Schlagzeilen nicht ab. Das war manchmal alles andere als leicht. Da ist doch nicht nur mir manchmal gehörig die Lust vergangen."

So fein der lukrative Deal für die beiden sein mag, klar ist aber auch: Verena Kerth und Marc Terenzi sind schwer getroffen und stecken nach all den Schlagzeilen im emotionalen Gefühls-Chaos. Die beiden TV-Promis wollen an ihrer Beziehung arbeiten, wie sie im AZ-Gespräch betonen. Einsicht ist bekanntlich der erste Schritt zur Besserung...