"Unangemessenes Verhalten": Bill Murray bei Dreharbeiten beurlaubt

Was genau passierte bei den Dreharbeiten des neuen Bill-Murray-Streifens "Being Moral"? Laut Medienberichten wurde der Hollywood-Superstar vom Set suspendiert. Der angebliche Grund: "unangemessenes Verhalten".

Was geschah am Set von "Being Moral" mit Hollywood-Superstar Bill Murray (71)? Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde der Hauptdarsteller wegen "unangemessenen Verhaltens" beurlaubt. Die Dreharbeiten sollen deswegen von der Produktionsfirma Searchlight Pictures vorrübergehend unterbrochen worden sein. In einer Mail an die Mitarbeiter heißt es angeblich, dass man Ende letzter Woche in einer offiziellen Beschwerde auf eine Sache aufmerksam gemacht worden sei, der man nun nachgehe. Konkreter werden die Verantwortlichen jedoch nicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mehr Infos sickerten bislang auch noch nicht an die Öffentlichkeit durch. möchten die Verantwortlichen vorerst keine weiteren Details bekannt geben. Die Dreharbeiten an "Being Moral" von Regisseur, Schauspieler und Comedian Aziz Ansari (39) starteten im März. Laut Insidern sei die Hälfte des Filmes, der sich mit dem Thema Sterbebegleitung beschäftigt, bereits im Kasten.

Lucy Liu beschwerte sich bereits über Bill Murray

Bereits im Sommer 2021 machte die Schauspielerin Lucy Liu (53) einen Streit mit ihrem Kollegen Murray öffentlich. Gemeinsam standen sie im Jahr 2000 für den Kinofilm "3 Engel für Charlie" vor der Kamera. Liu berichtete, dass Murray sie beschimpft haben soll. Der Grund: Sie und weitere Kollegen hätten eine Szene während einer Probe überarbeitet als Murray nicht vor Ort gewesen sei.

Im Podcast "Asian Enough" der "Los Angeles Times" sagte Liu damals konkret: "Einige seiner Ausdrücke waren unentschuldbar und inakzeptabel und ich wollte nicht einfach dasitzen und das hinnehmen." Sie habe sich schon damals sofort gewehrt und bereue es nicht. Auch Kollegin Drew Barrymore (47) bestätigte den Vorfall am Set. "Komiker können manchmal ein wenig düster sein und er kam einfach in einer schlechten Stimmung herein", so Barrymore damals.