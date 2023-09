Überraschender Auftritt von Fürstin Charlène: Alberts Ehefrau zeigt sich mit Tochter ihrer Rivalin

Fürstin Charlène ist in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit sehr viel präsenter als in den vergangenen Monaten. Jetzt hat die Ehefrau von Fürst Albert einen Auftritt mit einer überraschenden Protagonistin an ihrer Seite absolviert: Charlotte Casiraghi, die Tochter ihrer Rivalin Caroline von Hannover.

29. September 2023 - 14:07 Uhr | AZ

Fürstin Charlène © IMAGO / Cover-Images

Golf-Turnier in Monte-Carlo, Charity-Event in Südafrika, Einweihung eines TV-Senders in Monaco – Fürstin Charlène scheint nach ihrer langen Auszeit wieder zu alter Stärke gefunden zu haben. In den vergangenen Wochen hat man die Ehefrau von Fürst Albert von Monaco mehr in der Öffentlichkeit gesehen als in den vergangenen zwei Jahren. Am Mittwoch hat sie an der Seite ihres Liebsten ein Schiff eingeweiht. Mit von der Partie war auch ein Familienmitglied, dessen Erscheinen für Überraschung gesorgt haben dürfte: Charlotte Casiraghi. Fürst Albert posiert mit Charlène und Charlotte Casiraghi Die Nichte von Fürst Albert nimmt nur äußerst selten Termine im Namen der monegassischen Familie wahr. Wie auf dem Instagram-Kanal der Monaco-Royals zu sehen ist, stand sie gut gelaunt neben ihrem Onkel und Fürstin Charlène an Bord der "Saint-Georges". "Dieses schnelle Interventionsshuttle mit Platz für bis zu 12 Personen und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Knoten (Anm. d. Red. umgerechnet 83, 3 km/h) verstärkt die Flotte der Seepolizei insbesondere für Rettungseinsätze auf See", schreibt der Palast zu dem Foto. Charlotte Casiraghi ist Patin der öffentlichen Sicherheit Aber warum war Charlotte Casiraghi überhaupt vor Ort dabei? Die Tochter von Caroline von Hannover und dem verstorbenen Stefano Casiraghi ist nicht oft für das Fürstenhaus im Einsatz. Doch ihre Teilnahme an der Bootstaufe hatte einen besonderen Grund: Die 37-Jährige ist Patin der öffentlichen Sicherheit, daher fällt das Interventionsshuttle der Seepolizei in ihr Aufgabengebiet. Charlotte Casiraghi ist ihrer Mutter Caroline von Hannover wie aus dem Gesicht geschnitte. Verhältnis zwischen Fürstin Charlène und Charlottes Mutter Caroline gilt als angespannt Ihr Auftreten war aber nicht der einzige Punkt, der verwunderte. Fürstin Charlène von Monaco und Charlottes Mutter Caroline sollen kein gutes Verhältnis zueinander haben, gelten im Palast sogar als Rivalinnen. Trotzdem gilt die Beziehung zwischen Alberts Ehefrau und seiner Nichte als sehr gut, bereits in der Vergangenheit strahlten sie Seite an Seite. Ob Caroline von Hannover über diese Bilder erfreut sein wird, steht jedoch auf einem anderen Blatt.