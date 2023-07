Ty Pennington: Intensivstation nach Atemnot

Große Sorge um Ty Pennington: Der "Das Hausbau-Kommando"-Moderator wurde unter der Woche wegen Atemnot auf einer Intensivstation behandelt. Mittlerweile wurde der TV-Star operiert...

Der US-amerikanische TV-Star Tygert Burton "Ty" Pennington (58) wurde wegen eines Rachenabszesses auf einer Intensivstation behandelt. Zu einem Bild aus dem Krankenbett einer Klinik in Colorado schrieb er, dass seine Atemwege so blockiert waren, dass er intubiert werden musste.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nur zwei Tage vorher besuchte Pennington noch die "Barbie"-Premiere in Los Angeles: "Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich intubiert und auf die Intensivstation nach Denver geflogen wurde", schreibt der Moderator. Er sei am Mittwoch operiert worden und sei mittlerweile auf eine Normalstation verlegt worden. Zu seinem Post setzte er den Hashtag #justhappytobehere, zu Deutsch in etwa "Einfach nur froh, noch hier zu sein".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Pennington-Show läuft in Deutschland auf DMAX

Pennington wurde in den USA vor allem für seine Rolle des Schreiners in der TLC-Reality-Show "Trading Spaces" bekannt. Seine handwerklichen Künste zeigte er seitdem regelmäßig in unterschiedlichen Formaten. Neben seiner TV-Tätigkeit ist Pennington außerdem auch als erfolgreicher Buchautor von DIY-Ratgebern bekannt. In Deutschland läuft seine Show "Das Hausbau-Kommando" (im Original "Extreme Makeover: Home Edition") auf DMAX.