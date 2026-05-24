TV-Star leistet sich Fauxpas: "Thomas Müller? Kenne ich nicht"

In der ProSieben-Gaming-Show "The Hunt" kämpfen mehrere TV-Promis um viel Geld. Eine VIP-Kandidatin kommt in einem Moment ordentlich ins Schleudern – ausgerechnet wegen Ex-Nationalspieler Thomas Müller.

Thomas Müller genießt aktuell seine zweite große Kicker-Karriere in Kanada. Seit seinem Wechsel vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps lebt er in der kanadischen Metropole und gibt immer wieder Einblicke in sein Leben auf der anderen Seite des Atlantiks. Dennoch wird der Profi-Kicker nun Teil einer Reality-Show und sorgt bei einer Promi-Dame für Frust.

Ex-FC-Bayern-Star wird Teil von Spiel in ProSieben-Show

In "The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?", die aktuell auf ProSieben und auf Joyn im Stream ausgestrahlt wird, treten mehrere VIPs in einem XXL-Fangenspiel gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Realitystar Serkan Yavuz, Ex-Dschungelcamperin Cecilia Asoro und Schauspieler Jochen Horst.

Auf einem 2,5 Quadratkilometer großen Areal liefern sich Jäger ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Gejagten. Die Rollen werden getauscht, sobald ein Kandidat erwischt wurde. Zwischendurch gibt es für die Promis auf der Flucht die Möglichkeit, in verschiedenen Challenges Geld für den Jackpot zu gewinnen – und genau hier kommt plötzlich Thomas Müller ins Spiel.

Bei "The Hunt" treten Promis aus TV und Reality in einem XXL-Fangenspiel gegeneinander an. © ProSieben/Renè Lohse

"Thomas Müller? Kenne ich nicht": TV-Star leistet sich Fauxpas

Der ehemalige Münchner ist nicht selbst in der Show dabei, wird aber Teil einer kniffligen Aufgabe. TV-Starlet Sandra Sicora muss durch Wissensfragen Codes entschlüsseln, mit denen sie Tresore öffnen kann. Da sie sich nicht zu lange an einem Ort aufhalten darf, um einer Gefangennahme zu entgehen, gerät sie zunehmend unter Zeitdruck. Eine Frage ist für die 33-Jährige besonders schwer zu lösen: Wie viele Länderspiele hat Thomas Müller für die deutsche Nationalmannschaft absolviert? Zur Lösung werden drei Antwortalternativen geboten: 111, 121 oder 131.

Bevor sie eine Einschätzung abgibt, ärgert sich Sandra Sicora über die Aufgabe. "Woher soll ich wissen, wie oft dieser Thomas Müller gespielt hat", schimpft sie. "Absolut keine Ahnung." Dann leistet sich die Promi-Kandidatin einen groben Schnitzer – zumindest für alle Fußball- und FC-Bayern-Fans: "Thomas Müller? Kenne ich nicht. Woher soll ich wissen, wie viele ...? Ne, da bin ich raus."

Da sie die korrekte Lösung nicht kennt, versucht sie durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten den Code zu erraten. Nach mehreren Versuchen hat sie es geschafft und öffnet genervt den Tresor. Die richtige Antwort lautet: 131 Länderspiele. Thomas Müller gehört damit zu den erfahrensten Spielern in der Geschichte des DFB-Teams.

Am Ende kann die 33-Jährige für sich und den Jackpot 3000 Euro erspielen. Damit hat sich der Frust über Thomas Müller am Ende dennoch gelohnt – auch wenn Sandra Sicora offenbar nicht weiß, wer der weltbekannte Fußballstar ist.