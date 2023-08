TV-Auftritt steht kurz bevor: Was macht eigentlich Lilo Wanders?

Lilo Wanders ist in der deutschen TV-Landschaft eine Ikone und hat mit Sendungen wie "Wa(h)re Liebe" das Fernsehen neu erfunden. In den letzten Jahren wurde es allerdings etwas still um die kultige Kunstfigur. In der Quiz-Show "Gefragt - Gejagt" feiert sie nun ein kleines Comeback. Was sind die Pläne für die Zukunft? Wird es bald wieder eine eigene Sendung geben?

Seit den 80er Jahren steht Lilo Wanders bereits auf der Bühne, hat unter anderem das legendäre Hamburger "Schmidt-Theater" mit Künstler Corny Littmann gegründet und mit der TV-Show "Wa(h)re Liebe" Fernsehgeschichte geschrieben. Am Samstag (5. August) tritt sie zusammen mit weiteren Promis wie Michaela May, Heinz Hoenig, Jeanette Biedermann und Louis Klamroth in der Quiz-Show "Gefragt - Gejagt" auf.

Die AZ hat die schillernde Kunstfigur Lilo Wanders zum Interview geladen und über die deutsche Drag-Kultur, ein mögliches Comeback mit "Wa(h)re Liebe" und die Tauglichkeit für Rate-Sendungen gesprochen.

Lilo Wanders sieht sich nicht als Dragqueen: "Ich bin eher die Illusion einer Frau"

Sie stehen seit etwa 40 Jahren auf der Bühne und waren eine der ersten Drag-Künstler, die auch außerhalb der LGBTQI*-Community Erfolge gefeiert hat. Wie hat sich die Drag-Szene in den letzten Jahren für Sie verändert?

Drag lebt von der übertriebenen Darstellung einer Person des anderen Geschlechts und ihres klischeehaften Verhaltens. Insofern gehöre ich nicht dazu; ich bin eher die Illusion einer Frau. Aber ich kenne natürlich Dragqueens und Dragkings. Sie stellen in der Öffentlichkeit das konventionelle Bild der Geschlechter und die Kleiderordnung infrage und können damit durchaus politisch wirken. In den letzten Jahren hat sich die Szene insofern weiter entwickelt, dass Drags eher als Zauberwesen auftreten, auch mit Bart, nicht mehr einzuordnen als männlich oder weiblich, eine ganz eigene Kunstform.

In den USA wird der Ton gegen Dragqueens zunehmend rauer, in einigen Bundesstaaten sollen Shows verboten werden, es wird vor negativen Folgen für Kinder gewarnt. Haben Sie Angst, dass das auch nach Deutschland schwappt? Oder ist es bereits angekommen?

Ich habe den Eindruck, dass wir einen aufgeschlossenen und toleranten Teil der Gesellschaft haben, bereit, Althergebrachtes zu hinterfragen und damit offen für Entwicklungen und Freiheit. Leider sind die Menschen, die dazu gehören, eher leise. Laut sind die Rückwärtsgewandten, die ihre Machtpositionen gefährdet sehen. Ich bin nicht immer, aber meistens doch zuversichtlich, dass unsere Freiheitlichkeit Bestand haben wird.

Mögliches TV-Comeback von "Wa(h)re Liebe"? Lilo Wanders wäre nicht abgeneigt

Sie haben sich in den letzten Jahren im TV rargemacht, treten nur noch selten als Lilo Wanders in Shows auf. Könnten Sie sich vorstellen, wieder eine eigene Show zu moderieren?

Es ist richtig, dass ich eher selten im Fernsehen auftrete. Zu tun hatte ich genug: Ich habe in den letzten Jahren Rollen in Theaterstücken gespielt und war sehr viel mit meinen Programmen unterwegs. Immer mal wieder kamen natürlich Ideen für ein Fernsehformat oder der Gedanke an eine Neuauflage von "Wa(h)re Liebe". Die letzten Überlegungen darüber hat dann Corona zerschlagen, aber vielleicht kommt ja ein fernsehschaffender Mensch auf den Gedanken, mich wieder einzusetzen.

Mit wem sind Sie bei "Gefragt – Gejagt" in einem Team?

Bei "Gefragt – Gejagt" bin ich mit Lisa Feller, Laura Karasek und Ruth Moschner in der letzten Raterunde der Sendung.

Bilden bei "Gefragt – Gejagt" ein Team: Ruth Moschner, Lilo Wanders, Laura Karasek und Lisa Feller. © NDR/Uwe Ernst

Würden Sie sich als überdurchschnittlich intelligent bezeichnen? In welchem Wissensgebiet sind Sie besonders gut, in welchem schlecht?

Ich habe einen ziemlich hohen IQ und eine gut fundierte Bibliothekarsbildung, finde mich aber nicht herausragend intelligent. Wobei es in Quizsendungen ja eh nicht um Intelligenz, sondern um erworbenes Wissen geht. Über Kultur, Politik und Geschichte weiß ich viel, bei Fragen zu Sport oder Naturwissenschaften muss ich eher passen.

Lilo Wanders über Quizmaster Alexander Bommes: "Er ist den Jägern gegenüber etwas harsch"

Gibt es jemand, der oder dem Sie mit Wissen etwas beweisen wollen?

Och, es ist mir schon wichtig, nicht als dumm oder ungebildet zu gelten. Wobei Zugewandtheit und emotionale Intelligenz eigentlich wichtiger sind.

Lilo Wanders stellt sich bei "Gefragt – Gejagt" den Fragen von Quizmaster Alexander Bommes. © NDR/Uwe Ernst

Gegen welche Jägerin/welchen Jäger musste sie antreten? Wie haben Sie sie/ihn erlebt?

Die Frage nach dem Jäger oder der Jägerin darf ich nicht beantworten.

Wie haben Sie Alexander Bommes als Quizmaster wahrgenommen? Hat er Ihnen und Ihrem Team geholfen oder war er streng?

Mir gefällt sehr, wie er durch die Sendung führt. Manchmal ist er allerdings den Jägern gegenüber etwas harsch, also auf Seiten der "Gejagten".