Trennung bei Jimi Blue und Yeliz Koc: Schwangere Ex teilt gegen Natascha Ochsenknecht aus

Nach den Gerüchten um eine Trennung bei Jimi Blue und Yeliz Koc hat sich jetzt der Ochsenknecht-Sohn zu Wort gemeldet. Er und die schwangere TV-Beauty sind kein Paar mehr. Jetzt hat die Ex öffentlich gegen Mama Natascha gefeuert.

Sie waren doch so verliebt, freuten sich gemeinsam aufs neue Heim in Hannover und auf ihr erstes gemeinsames Kind, das ein Mädchen wird. Doch zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ist es aus, sie haben sich getrennt.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc haben sich getrennt

Auf Instagram bestätigt Jimi Blue Ochsenknecht, dass er und die schwangere Yeliz Koc kein Paar mehr sind. "Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht", schreibt er in seiner Story.

Über seine Ex verliert der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht in seinem Statement kein schlechtes Wort. "Bevor jetzt wieder geurteilt wird, möchte ich sagen, dass Yeliz eine super Mutter wird", schreibt er dazu.

Das sagt Yeliz Koc zur Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht

Kurz nach dem Statement von Jimi Blue hat sich auch seine Ex Yeliz Koc zur Trennung von dem Ochsenknecht-Sohn geäußert. "Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Aber aktuell habe ich genug Stress und Sorge um meine Kleine und finde es unverantwortlich, genau jetzt noch mehr Salz in die Wunde zu streuen."

Bereits im Juli gab es erste Gerüchte über ein mögliches Beziehungsende. Ein Insider sagte der " ": "Beide stecken in einer Liebeskrise." Sie seien "von den Ereignissen der Schwangerschaft überrannt" worden und "aktuell in einem Stadium, wo sie selbst nicht wissen, wie ihr Status lautet", so der Vertraute weiter.

Yeliz Koc schießt nach Trennung gegen Natascha Ochsenknecht

Während Jimi Blue in seiner Instagram-Story die Trennung bekannt gab, postete Natascha Ochsenknecht fast zeitgleich ein Foto aus ihrer Wohnung und postete dazu den Spruch: "Beginne jeden Tag mit einem guten Gedanken." In den Kommentaren kritisierten einige Follower das Verhalten ihres Sohnes gegenüber Yeliz Koc. Doch Fans Ochsenknecht-Mama verteidigten sie dagegen, worauf sie mit einem "Danke" reagierte.

Für Yeliz Koc war das offenbar zu viel. Auf Facebook kommentierte die Schwangere einen Beitrag von " " in Bezug auf Nataschas Reaktion mit den Worten: "War ja klar. Einmischen wie immer." Scheint so, als sei Yeliz nicht nur auf Jimi Blue schlecht zu sprechen.

Jimi Blue Ochsenknecht löscht Yeliz Koc bei Instagram

Bereits vor Wochen löschte Yeliz Koc auf Instagram die gemeinsamen Pärchenfotos mit Jimi Blue bei Instagram. Nur noch ein Bild, auf dem der Ochsenknecht-Sohn unter Wasser ihren Bauch küsst, ist auf ihrem Kanal zu sehen.

Jetzt hat auch Jimi Blue nachgezogen und Schnappschüsse mit der Mutter seines ungeborenen Kindes gelöscht. Beide folgen sich auch nicht mehr gegenseitig auf Instagram. Yeliz hingegen postet in ihrer Story eine Botschaft: "Die größte Entschuldigung schulde ich mir selbst, weil ich Dinge mit mir machen lassen habe, welche ich nicht verdient habe. Habe mich belügen, manipulieren, verletzen und meinen Seelenfrieden nehmen lassen." Ob diese Nachricht an den Ochsenknecht-Sohn gerichtet ist, erklärt sie allerdings nicht.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc machen gemeinsam Urlaub

Zwischenzeitlich schienen die beiden wieder mehr Zeit miteinander zu verbringen und machten gemeinsam Urlaub. In der Instastory der beiden tauchten im August Bilder aus dem gleichen Hotel auf. Yeliz erklärte dazu: Es ist der letzte Urlaub, bevor ihre Tochter geboren wird.

Beef mit Ochsenknecht-Familie? Yeliz Koc macht klare Ansage

Während Jimi Blue nach dem gemeinsamen Trip Zeit mit Schwester Cheyenne und Bruder Wilson Gonzalez in Österreich verbrachte, fehlte Yeliz bei der Familienzusammenkunft. In einer Instagram-Fragerunde wurde der schwangere TV-Star von einem Fan angesprochen, warum er bei dem Familientreffen nicht dabei sei. Yeliz' Antwort fiel knapp, dafür aber sehr deutlich aus: "Meine Familie ist bei mir."

Natascha Ochsenknecht äußert sich zu Liebes-Krise bei Jimi Blue und Yeliz Koc

Die Ochsenknecht-Familie hatte sich bis zuletzt nicht über die Liebes-Krise bei Jimi Blue und Yeliz geäußert. Bis auf Natascha Ochsenknecht, die Mutter des 29-Jährigen. Sie finde die Gerüchte "lächerlich", erklärte sie " " Anfang August: "Es geht allen wunderbar."

Geburtstermin im Spätsommer: Yeliz Koc ist im siebten Monat von Jimi Blue schwanger

Yeliz Koc folgt Jimi Blue Ochsenknecht auch nicht mehr auf Instagram und teilte am 19. Juli in ihrer Story mit: "Traurig, dass man erst am Ende merkt, wie hinterhältig manche Menschen sind." Bezieht sich dieses Statement auf Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht?

Sohn von Uwe Ochsenknecht: Liebe und Baby im Eiltempo

Erst vor elf Monaten machte der Sohn von Uwe Ochsenknecht öffentlich, dass er die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin liebt. Im Februar 2021 verkündeten die beiden die Schwangerschaft, ehe das Paar von Berlin in Yeliz' Heimatstadt Hannover zog. Damals zeigten sich die beiden noch im Liebes-Urlaub auf der griechischen Insel Kos.