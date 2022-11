Trauerfeier für Heinz Winkler: Ein Abschied mit Eklat

Große Trauerfeier für Sterne-Koch Heinz Winkler (†73) – nur auf der Trauerkarte wird seine Ehefrau übergangen. Die AZ zeigt die Bilder aus Aschau.

Trauerfeier für einen Großen: Heinz Winklers Sarg in der katholischen Pfarrkirche "Zur Darstellung des Herrn" in Aschau im Chiemgau

Strömender Regen – und viele Tränen: Am Dienstagmittag fand die große Trauerfeier für Sterne-Koch Heinz Winkler († 73) statt, der am 28. Oktober nach einem Sturz überraschend verstorben war.

Kirche in Aschau: Abschied von Heinz Winkler

Um 13 Uhr huschten viele Köche von Winklers Residenz in Aschau – auf Wunsch der Familie in weißer Kochkleidung – rüber in die katholische Pfarrkirche Darstellung des Herrn. Sie bereiteten bereits das Abschiedsessen für die über 200 Gäste im Anschluss an die Trauerfeierlichkeiten vor.

Schuhbeck, Witzigmann & Co.: Weggefährten kommen zur Trauerfeier

Auch kamen viele langjährige Weg- und Herdbegleiter Winklers – darunter sein Tantris-Vorgänger Eckart Witzigmann (mit Gehstöcken) und sein Tantris-Nachfolger Hans Haas, Ex-Schüler und Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens, Cornelia Poletto, Mario Gamba und auch Alfons Schuhbeck. Letzterer wurde im Auto aus München hergefahren, verdeckte nicht – wie andere Gäste – seinen Kopf unterm Regenschirm.

Heinz Winklers Sarg wird mit Kutsche zum Friedhof gebracht

Nach der Trauerfeier ging es zum Friedhof zur privaten Beerdigung im engsten Familien- und Freundeskreis. Für die Fotografen herrschte hier striktes Fotografierverbot. Winklers Sarg (verziert mit gelben Rosen) wurde mit einer zweispännigen Pferdekutsche zum Friedhof gebracht.

Schöne Geste: Winklers dritte Ehefrau Daniela (die beiden lebten zusammen, waren aber getrennt) wurde nach einigem Familienzoff in der Vergangenheit inklusive Hausverbot in der Residenz von Winklers Sohn Alexander und Mutter Evi (Winklers erste Frau) nicht ausgeschlossen, sondern im Trauerzug auf Augenhöhe behandelt.

Dritte Ehefrau von Heinz Winkler: Daniela nicht auf Trauerkarte

Einen Eklat gab’s trotzdem: Auf der Trauerkarte ("Er ist überall da, wo wir sind und seiner gedenken") waren zehn Farbfotos abgebildet. Winkler mit seinen Liebsten, den Kindern, seinen ersten beiden Ehefrauen. Ein Foto von Daniela fand sich dort aber nicht.