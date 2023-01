Trans-Model Alex Mariah Peter: Hat die "Let's Dance"-Kandidatin einen Freund?

Alex Mariah Peter startete ihre Karriere bei "Germany's Next Topmodel" und hat mit "Let's Dance" 2023 den nächsten großen TV-Job in der Tasche. Aber was ist eigentlich über ihr Privatleben bekannt? Hat sie einen Freund? Wie sah sie früher aus?

2023 will Alex Mariah Peter zeigen, was sie abseits des Modelns draufhat und traut sich deshalb zu "Let's Dance". Was ist eigentlich über ihre Karriere bekannt und wie tickt sie privat? Die AZ hat sich den Werdegang der TV-Beauty mal genauer angeschaut.

Alter, Herkunft und Coming-out: Alle Infos zu Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter wurde am 6. November 1997 in Köln geboren. Ihre Mutter stammt aus Südkorea, ihr Vater kommt ursprünglich aus Südafrika. Nach ihrem Abitur studierte sie Journalismus und Unternehmenskommunikation.

Im Alter von 21 Jahren feierte Alex Mariah Peter ihr Coming-out als Transfrau. Doch der Prozess zur Selbstakzeptanz sei ihr schwergefallen, wie sie im November 2022 im Gespräch mit offenbarte. "Ich selber war das größte Problem", sagte sie dazu. "Ich habe es ignoriert und weggetrunken." Inzwischen hat das Model eine geschlechtsangleichende Behandlung abgeschlossen.

Wie sah Alex Mariah Peter früher aus?

Alex Mariah Peter hat kein Problem damit zu zeigen, wie sie vor ihrer Transition ausgesehen hat. Zu einem Foto, welches sie im April 2022 auf Instagram postete, erklärte sie in ihrer Story: "Ich fühle mich damit wohl, ein Bild von früher zu zeigen. Ich identifiziere mich nicht mehr damit."

Erste Trans-Gewinnerin bei GNTM: Alex Mariah Peter schreibt TV-Geschichte

2021 startete Alex Mariah Peter ihre TV-Karriere mit der Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel". Bereits zuvor hatten Transfrauen an der Model-Casting-Show teilgenommen, doch erst Alex Mariah Peter gelang es, sich gegen ihre Konkurrentinnen durchzusetzen. Am 27. Mai wurde sie von Heidi Klum zur Gewinnerin gekürt.

Jobs von Alex Mariah Peter: Für welche Unternehmen hat sie gemodelt?

Nach ihrem Sieg bei GNTM konnte die Kölnerin ihren Erfolg weiter ausbauen und durfte für bekannte Marken und Designer modeln, darunter Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Swarovski und Thierry Mugler.

Mit einer Kampagne für das Make-Up-Unternehmen "Kylie Cosmetics" dürfte Alex Mariah Peter einen ihrer größten Jobs ergattert haben. Dafür stand sie für Kylie Jenner, Schwester von Kim Kardashian, vor der Kamera.

Hat Alex Mariah Peter einen Freund?

Bei Auftritten auf den roten Teppichen hat die Reality-Schönheit bislang noch keinen Partner an ihrer Seite präsentiert. Doch 2021 zeigte sie auf ihrem Instagram-Kanal ein Pärchenfoto mit einem Mann. Darauf war zu sehen, wie sich Alex Mariah Peter an die Schulter des Unbekannten kuschelte, woraufhin es in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche gab. Inzwischen ist das Bild jedoch wieder gelöscht, über den aktuellen Beziehungsstatus des Models ist nichts bekannt.

Alex Mariah Peter geht offen mit ihrem Gewicht um

Im Gegensatz zu einigen Kolleginnen aus der TV- und Model-Branche hat Alex Mariah Peter kein Problem damit, über ihr Gewicht zu sprechen. Im November 2022 offenbarte sie sogar, dass sie in einem Jahr 40 Kilo zugenommen hat. Ihre Fans feiern sie für ihren Mut, ehrlich mit Figur-Problemen umzugehen. "Du bist schön so wie du bist. Mal dünner, mal etwas mehr", schreibt ein Follower etwa in den Kommentaren auf Instagram.

Alex Mariah Peter will bei "Let's Dance" 2023 ins Finale

Am 17. Februar startet die neue Staffel "Let's Dance" und dann wird auch Alex Mariah Peter das Tanzbein schwingen. Über ihre Teilnahme sagte sie vorab im Gespräch mit : "Es wird eine große Challenge für mich, aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch Lust hätte, so weit wie möglich zu kommen, bestenfalls bis ins Finale."