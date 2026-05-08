Trachten-Trubel im Glockenbachviertel: Patrice Aminati zeigt sich mit neuem Style

Große Eröffnung in der Hans-Sachs-Straße: Trachten-Designerin Kinga Mathe hat ihren vierten Laden eröffnet. Zum glamourösen Opening schauten auch einige VIPs vorbei – darunter Patrice Aminati, die sich mit ganz neuem Look präsentierte.

Die Aufregung, kurz bevor sich die Türen zu ihrem neuen Trachtengeschäft öffneten, war Kinga Mathe deutlich anzusehen. Die Designerin hat am Donnerstag (7. Mai) mitten im Glockenbachviertel die glamouröse Eröffnung ihres neuen Ladens gefeiert – mit Unterstützung einiger Promis.

Kinga Mathe eröffnet neuen Trachten-Laden: "Ich bin diejenige, die Trends setzt"

"Ich mache das bereits seit 18 Jahren", sagte Kinga Mathe stolz der AZ. "Seit dem ersten Tag habe ich die Entschlossenheit, immer weiterzugehen." Das Opening kommt zu einem guten Zeitpunkt, denn seit Mitte April ist die Saison für Trachtenmode gestartet. "Ich finde es ganz toll, wenn die Menschen sich mit 'trachtiger' Mode in der Stadt zeigen."

Bei gemütlichem Ambiente wurde mit den geladenen Gästen in der Hans-Sachs-Straße angestoßen und die neuen Teile begutachtet. An Trends orientiert sich Kinga Mathe bei ihren Designs weniger. "Ich bin diejenige, die Trends setzt", betonte sie selbstsicher im AZ-Gespräch. "Mit den monochromen Dirndl hatte ich bereits vor sieben Jahren begonnen und danach gab es sehr viele in diesem Look."

Sabine Piller freute sich besonders, ihre gute Freundin an dem Abend unterstützen zu können. Die Moderatorin kennt Kinga Mathe seit Jahren, wie sie der AZ verriet: "Sie lebt in Grünwald, genauso wie ich. Außerdem liebe ich ihre Trachten." Obwohl die Wiesn 2026 noch einige Monate auf sich warten lässt, kann Piller es kaum erwarten, wieder über das größte Volksfest der Welt zu schlendern: "Ich bin ein Oktoberfest-Junkie. Ich bin fast jeden Tag dort, manchmal sogar zweimal."

Patrice Aminati für neuen Look gefeiert: "Du siehst mega aus"

Mit dabei war auch Patrice Aminati. Die Influencerin hatte den Weg von Dresden nach München trotz ihrer schweren Krebserkrankung auf sich genommen. Über die Gastgeberin schwärmte sie: "Sie ist so eine starke, inspirierende Frau. Sie ist Mama und macht Mode, genauso wie ich."

Aber auch Patrice Aminati ist eine starke Frau, die aktuell viele Menschen mit ihrer Geschichte inspiriert. Die Ex von Moderator Daniel Aminati machte 2023 ihre Hautkrebsdiagnose öffentlich. Die Erkrankung ist bereits so weit fortgeschritten, dass die 31-Jährige palliativ behandelt wird. Dennoch war es ihr ein Anliegen, persönlich Kinga Mathes Eröffnung zu feiern – sie präsentierte sich dafür auch extra in einem neuen Look. Statt mit blonder Perücke zeigte sich Aminati am Donnerstagabend brünett. Das fiel auch Moderatorin Neda Peemüller auf, die im Vorbeigehen schwärmte: "Mit den dunklen Haaren siehst du mega aus."

Wegen Bestrahlung gegen Krebserkrankung: Patrice Aminati setzt auf Perücke

In der Öffentlichkeit setzt Patrice Aminati bewusst auf künstliche Haarteile, um sich sicher zu fühlen, wie sie im AZ-Gespräch offenbarte: "Bei mir ist es aus der Not heraus geboren, denn ich hatte Hirnbestrahlung und dadurch hinten eine kleine Platte – ein bisschen wie ein gerupftes Huhn." Dennoch nutzt sie die Situation, um sich modisch auszuprobieren. "Heute habe ich zum ersten Mal die braune Perücke rausgeholt. Ich dachte, dieses rosa Dirndl verdient einen neuen Look. Ich darf mich mal anders fühlen, ich darf mich heute mal gesund fühlen."

Dennoch spürte Patrice Aminati auch an diesem Abend die Auswirkungen ihrer Krankheit. Im Gespräch mit RTL wirkte sie plötzlich etwas schwach und sagte: "Ich muss mich gleich mal hinsetzen. [...] Ich dachte, ich ziehe durch, aber bevor ich euch hier umkippe." Nach einer Mini-Pause schien es ihr aber wieder besser zu gehen. Zur Unterstützung waren auch ihre Eltern vor Ort. "Meine Eltern haben mich hergefahren und holen mich auch wieder ab", sagte sie der AZ. "Sie haben auch geschrieben, dass sie eine Straße weiter sind und falls ich nicht mehr kann, kommen sie gleich vorbei, damit ich die Füße hochlegen kann."

Von dieser Einstellung und Stärke zeigten sich auch die geladenen Gäste beeindruckt. Welche Promis bei der Eröffnung mitgefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.